В Москве и Петербурге почтили память погибших в Бейруте

В Москве ровно на час выключили подсветку Останкинской телебашни в знак траура по жертвам взрыва в столице Ливана.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть вместе с Бейрутом скорбит по погибшим от страшного взрыва 4 августа. Погасла на пять часов и телебашня в Петербурге: обесточены 644 светильника, работают только сигнальные огни.

Ранее память погибших аналогично почтили во Франции и Израиле.

По последним данным, в ливанской столице погибли более 150 человек и около пяти тысяч пострадали. Без крова остались около 300 тысяч человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты уверены, что еще можно найти выживших. Так в поисках принимают участие собаки, которые работали в разрушенном от взрыва газа в канун Нового года многоквартирном доме в Магнитогорске.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Ливана Мишель Аун, комментируя трагедию, не исключил, что к взрыву могут быть причастны внешние силы.