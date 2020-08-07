В Москве и Петербурге почтили память погибших в Бейруте
По последним данным, погибли более 150 человек, около пяти тысяч пострадали. Поиск людей продолжается.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
В Москве ровно на час выключили подсветку Останкинской телебашни в знак траура по жертвам взрыва в столице Ливана.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть вместе с Бейрутом скорбит по погибшим от страшного взрыва 4 августа. Погасла на пять часов и телебашня в Петербурге: обесточены 644 светильника, работают только сигнальные огни.
Ранее память погибших аналогично почтили во Франции и Израиле.
По последним данным, в ливанской столице погибли более 150 человек и около пяти тысяч пострадали. Без крова остались около 300 тысяч человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты уверены, что еще можно найти выживших. Так в поисках принимают участие собаки, которые работали в разрушенном от взрыва газа в канун Нового года многоквартирном доме в Магнитогорске.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Ливана Мишель Аун, комментируя трагедию, не исключил, что к взрыву могут быть причастны внешние силы.
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