Националисты разгромили дом священника на Украине
Местная полиция традиционна не заметила произошедшего.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Стрингер
На Украине националисты устроили погром в доме православного священника за то, что тот проводит у себя во дворе богослужения и пытается построить церковь.
Члены ультра правой организации решили разобраться со священником, который не перешел на сторону раскольников и остался верен канонической Церкви. Националисты кувалдами разбил забор вокруг его дома. После этого угрожая иерею и его семье, потребовали покинуть Украину. Полиция, по традиции, в действия националистов не вмешивалась.
- 7 авг
- Путин предложил Совбезу обсудить положение дел на постсоветском пространстве
- 7 авг
- Видео: Глюкозе запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма
- 6 авг
- Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
- 3 авг
- Видео: спецназ ворвался в банк Киева, где мужчина удерживает заложника
- 3 авг
- Геращенко назвал национальность захватившего в Киеве заложников в банке
- 3 авг
- Захвативший заложников в Киеве озвучил свое требование
- 3 авг
- Первые кадры с места захвата заложников в банке Киева
- 3 авг
- Террорист взял заложников в бизнес-центре Киева
- 1 авг
- Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
- 31 июл
- В США намерены серьезно увеличить финансирование Украины
Читайте также
69%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?