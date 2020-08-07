Националисты разгромили дом священника на Украине

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Местная полиция традиционна не заметила произошедшего.

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер

Тема:
Украинский кризис

На Украине националисты устроили погром в доме православного священника за то, что тот проводит у себя во дворе богослужения и пытается построить церковь.

Члены ультра правой организации решили разобраться со священником, который не перешел на сторону раскольников и остался верен канонической Церкви. Националисты кувалдами разбил забор вокруг его дома. После этого угрожая иерею и его семье, потребовали покинуть Украину. Полиция, по традиции, в действия националистов не вмешивалась.

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