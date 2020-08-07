Националисты разгромили дом священника на Украине

На Украине националисты устроили погром в доме православного священника за то, что тот проводит у себя во дворе богослужения и пытается построить церковь.

Члены ультра правой организации решили разобраться со священником, который не перешел на сторону раскольников и остался верен канонической Церкви. Националисты кувалдами разбил забор вокруг его дома. После этого угрожая иерею и его семье, потребовали покинуть Украину. Полиция, по традиции, в действия националистов не вмешивалась.