Синоптики подсказали, где сейчас лучше всего купаться на Черном море

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Марина Неруцких
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В Гидрометцентре назвали восемь приморских городов российского юга, где море прогрелось больше всего.

Синоптики подсказали, где сейчас лучше всего купаться на Черном море

Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Тема:
Погода

Сезон отпусков в самом разгаре, а вот выбор мест для отдыха у теплого моря у россиян в этом году невелик. Из заграничных курортных мест с 1 августа туристы из РФ начали летать в Турцию и Танзанию. Хорошо, что в России сейчас погода балует любителей водных процедур.

До 27 градусов тепла прогрелось Черное море у берегов Туапсе и Сочи. Об этом рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 

«В Туапсе и Сочи температура воды составляет 27 градусов, в Геленджике чуть ниже — 26 градусов», — цитирует главного российского синоптика ТАСС.

Чуть прохладнее, но тоже очень теплое море сейчас в Феодосии, Евпатории, Алуште, Анапе, Ялте. Там температура воды составлять сейчас 25 градусов.

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