Синоптики подсказали, где сейчас лучше всего купаться на Черном море
В Гидрометцентре назвали восемь приморских городов российского юга, где море прогрелось больше всего.
Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Сезон отпусков в самом разгаре, а вот выбор мест для отдыха у теплого моря у россиян в этом году невелик. Из заграничных курортных мест с 1 августа туристы из РФ начали летать в Турцию и Танзанию. Хорошо, что в России сейчас погода балует любителей водных процедур.
До 27 градусов тепла прогрелось Черное море у берегов Туапсе и Сочи. Об этом рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В Туапсе и Сочи температура воды составляет 27 градусов, в Геленджике чуть ниже — 26 градусов», — цитирует главного российского синоптика ТАСС.
Чуть прохладнее, но тоже очень теплое море сейчас в Феодосии, Евпатории, Алуште, Анапе, Ялте. Там температура воды составлять сейчас 25 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал семь популярных мифов о загаре и солнцезащитном креме.
- 8 авг
- День Ермолая Никомедийского: что можно и что нельзя делать 8 августа
- 7 авг
- Тайфун обрушил мощные дожди на Дальний Восток — видео
- 7 авг
- Горящую Якутию спасут проливные дожди. Когда ждать?
- 7 авг
- Мощные ливни и ураган: стихия «порезвилась» в нескольких российских регионах — видео
- 7 авг
- Анна Летняя. Почему 7 августа хорошо играть свадьбу и есть картошку?
- 6 авг
- Пожары, тайфуны, снегопады: Землю продолжают атаковать природные катаклизмы
- 5 авг
- Непогода в России: ливни затопили дороги, а сильный ветер снес остановки
- 5 авг
- Три российских города пострадали от разгула стихии за последние сутки
- 5 авг
- Шторм Исаиас в США собрал кровавую жатву — видео
- 4 авг
- Удар молнии в линию электропередачи попал на видео
Читайте также
94%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?