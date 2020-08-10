Ни денег, ни извинений. Как главный оппонент историка Соколова выиграл суд и остался ни с чем

Заложником юридической коллизии оказался давний оппонент историка Олега Соколова Евгений Понасенков. По его словам, он выиграл дело в суде, но теперь не может получить от доцента ни денег, ни публичных извинений. О подробностях судебных перипетий он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Решение о том, что историк должен публично просить прощения у Понасенкова, по его словам, суд вынес как раз накануне трагических событий ноября 2019 года. Однако волокита в храме служителей Фемиды затянулась, и ни извинений, ни финансовой компенсации тогда получить он не смог. Последнее решение, по его словам, суд вынес сегодня, 10 августа. Он постановил, что доцент должен выплатить своему противнику 78 300 рублей. Только отдавать теперь долг историку нечем — после резонансной истории с расчленением студентки его уволили из СПбГУ.

«Дело в том, что он теперь безработный. В любом случае, теперь не понятно, как это будет происходить. Как он будет передо мной извиняться? Ведь он сидит в СИЗО. И мы сейчас подали отдельное прошение в суд на изменение меры пресечения. Потому что он должен был передо мной извиняться публично в СПбГУ. Но поскольку его оттуда уволили, надо чтобы он теперь извинялся либо в СИЗО, либо во время судебного процесса. Это уже переходит в какую-то трагикомедию», — поделился публицист.

Путь разрешения этого противоречия, который видит господин Понасенков, не факт, что устроит суд и обвинение. Слишком уж он навевает мысли о крепостном праве, отмененном в России больше сотни лет назад.

«Будет петиция. Я считаю, что общество должно высказаться, сделать такой юридический прецедент, чтобы Олег отрабатывал. Например, у меня на даче в качестве слуги. Потому что другого варианта просто нет. В Мордовской колонии если он будет работать, это просто пойдет не мне, а государству», — посетовал Понасенков.

Однако, несмотря на то, что пока надежды увидеть деньги от Соколова крайне призрачны, публицист намерен идти до победного и в других судебных тяжбах со своим оппонентом.

«Это вообще только начало! Потому что мы сейчас будем требовать денег по московскому суду. Потому что 28 июля было очередное заседание по его уже иску, где мы все отбили, но есть же понятие судебных издержек. Теперь мы будем эту тему развивать, хотя по сути это не будет иметь смысла — сколько бы ему ни присудили, я опять не смогу получить», — подытожил публицист.

Суды между историком Олегом Соколовым и Евгением Понасенковым начались задолго до кровавой истории расчленения студентки Анастасии Ещенко. Публицист обвинял доцента в плагиате и сумел выиграть дело. Однако поклонник Наполеона не остался в долгу и подал встречный иск — о клевете. Разбирательство стало затруднено после того, как Соколов стал фигурантом уголовного дела об убийстве своей студентки и экс-возлюбленной. В июле этого года он заявил, что именно Понасенков сыграл роль триггера в этой трагической истории.