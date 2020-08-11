Попавшая в больницу с отеком мозга Легкоступова месяц назад обвенчалась с мужем

Валентина Легкоступова, попавшая в больницу в тяжелом состоянии с отеком мозга, буквально месяц назад повенчалась с новым мужем Юрием Фирсовым. Об этом рассказала ее близкая знакомая певица Екатерина Семенова.

По ее словам, с исполнительницей хита «Ягода-Малина» они в последний раз общались два месяц назад. О госпитализации и травме головы Семенова ничего не слышала, поэтому эта новость стала для нее шоком. Так же как и информация о том, что причиной получения травмы стало якобы злоупотребление алкоголем Легкоступовой и ее новоиспеченным супругом.

«Да вы что, я в первый раз это слышу. Они только поженились недавно», — удивилась Семенова во время беседы с 5-tv.ru.

К слову, на личной странице Легкоступовой в Instagram выложены фотографии с венчания, опубликованные месяц назад.

По информации «Дни.ру», познакомилась пара в социальных сетях несколько лет назад. Юрий Фирсов — девятикратный чемпион России, мастер спорта международного класса. Фирсов первым из наших соотечественников прошел Атлантику в одиночку на регате. Через некоторое время, знаменитость тоже увлеклась яхт-спортом и стала принимать участие в международных соревнованиях.

По данным издания Фирсов после трагедии пропал и его сейчас все разыскивают. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за нового мужа, который не нашел общего языка с ее младшим сыном Матвеем, Легкоступова поссорилась с семьей.

Певицу Валентину Легкоступову госпитализировали в крайне тяжелом состоянии 9 авгусста. Артистка находится в коме, у нее отек мозга. Женщину с пробитой головой обнаружили в ее квартире, в которой также находился ее супруг. По предварительной информации, оба находились в неадекватном состоянии.