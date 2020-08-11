Фирсов угрожал сыну Легкоступовой ножом — шокирующие детали личной жизни звезды

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 216

Звезда 90-х Валентина Легкоступова после длительного запоя оказалась в больнице в коме с травмой головы. Новоиспеченного супруга правоохранители задержал через несколько дней.

Фирсов угрожал сыну Легкоступовой ножом — шокирующие детали личной жизни звезды

Фото: Instagram @firsov_yury

Стали известны подробности конфликта сына звезды 90-х и исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой и ее третьего мужа Юрия Фирсова.

Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек признался, что после свадьбы новоиспеченные супруги стали злоупотреблять алкогольными напитками. На все претензии Матвея к отчиму, тот предлагал обратить на объем «возливаний» его матери.

Наследник звезды полагает, что агрессивное поведение Фирсова может быть связано с желанием завладеть недвижимостью Легкоступовой. После свадьбы он стал выживать Матвея из дома, угрожая ножом и выбивая дверь в комнату. Также он испортил отношения со всеми родственниками.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, Валентина Легкоступова была найдена в собственной квартире 7 августа вместе с супругом в состоянии сильного алкогольного опьянения после, как сообщила ее дочь, двухнедельного запоя. Пара поженилась около месяца назад и даже обвенчалась в одном из храмов Крымского полуострова.

Дочь звезды приняла решение госпитализировать обоих в наркологическую клинику. Фирсов на следующий же день сбежал. А вот Легкоступова, у которой было диагностировано множество синяков по всему телу и лицу, в вечер госпитализации пожаловалась на сильные головные боли. Было принято решение перевести ее в больницу. Прибыла она туда уже в состоянии комы. Медики сделали ей экстренную операцию. В себя Легкоступова пока не приходила.

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