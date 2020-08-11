Видео: Жена Ефремова приехала в Боткинскую больницу к актеру

Супруга Михаила Ефремова приехала в Боткинскую больницу к актеру. Софья Кругликова ожидает, когда врачи озвучат диагноз ее супруга, который был госпитализирован из здания суда.

В Боткинской больнице Москвы заявили, что Михаил Ефремов находится в реанимации. По предварительной информации, состояние заслуженного артиста России оценивается как тяжелое.

По словам адвоката Михаила Ефремова, врачи заподозрили у заслуженного артиста России предынфарктное или предынсультное состояние. Он без сознания.

Ефремов был госпитализирован в Боткинскую больницу Москвы после того, как его доставили в суд на очередное заседание, где мог состояться допрос по уголовному делу о «пьяном» ДТП в центре столицы 8 июня.

Ефремова вынесли из здания на носилках. После его погрузили в карету скорой помощи. Ранее стало известно, что заседание было отложено на неопределенное время.

Сегодня, 11 августа, в Пресненском суде Москвы может состояться допрос Ефремова. Кроме того, старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров будет просить взыскать с актера за моральный ущерб 6,5 миллиона рублей.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.