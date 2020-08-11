Видео: Жена Ефремова приехала в Боткинскую больницу к актеру

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 190

Софья Кругликова ожидает, когда врачи озвучат диагноз ее супруга, который был госпитализирован из здания суда.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Супруга Михаила Ефремова приехала в Боткинскую больницу к актеру. Софья Кругликова ожидает, когда врачи озвучат диагноз ее супруга, который был госпитализирован из здания суда.

В Боткинской больнице Москвы заявили, что Михаил Ефремов находится в реанимации. По предварительной информации, состояние заслуженного артиста России оценивается как тяжелое.

По словам адвоката Михаила Ефремова, врачи заподозрили у заслуженного артиста России предынфарктное или предынсультное состояние. Он без сознания.

Ефремов был госпитализирован в Боткинскую больницу Москвы после того, как его доставили в суд на очередное заседание, где мог состояться допрос по уголовному делу о «пьяном» ДТП в центре столицы 8 июня.

Ефремова вынесли из здания на носилках. После его погрузили в карету скорой помощи. Ранее стало известно, что заседание было отложено на неопределенное время.

Сегодня, 11 августа, в Пресненском суде Москвы может состояться допрос Ефремова. Кроме того, старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров будет просить взыскать с актера за моральный ущерб 6,5 миллиона рублей.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
11 авг
Михаил Ефремов пришел в сознание
11 авг
«Мог симулировать»: врач оценил состояние госпитализированного Ефремова
11 авг
«Все переносится»: Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
11 авг
Михаил Ефремов находится в реанимации, заявили в больнице
11 авг
«Он не сидел за рулем! Я провел расследование» — Джигурда явился на заседание по делу Ефремова
11 авг
Адвокат Ефремова назвал предварительный диагноз, с которым актера увезли из суда
11 авг
Видео: Михаила Ефремова госпитализировали в Москве
11 авг
Видео: к зданию суда, куда доставили Ефремова, приехала скорая помощь
11 авг
Видео: сотрудникам ФСИН пришлось под руки вести едва стоящего на ногах Ефремова в суд
11 авг
Видео: Ефремов начал заметно хромать после новостей об инсульте

Читайте также

+15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
«Им нужна жертва!» — хроника второй ночи протестов в Белоруссии
17:44
Михаил Ефремов пришел в сознание
17:35
«Мог симулировать»: врач оценил состояние госпитализированного Ефремова
17:29
Шойгу приехал с инспекцией на Камчатку
17:26
«Очень тоскуем и ждем обратно!»: в семье Натальи Водяновой пропал рыжий кот
17:22
Туриста с обширным инфарктом спасли с горного хребта на Кубани

Сейчас читают

Видео: Михаила Ефремова госпитализировали в Москве
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок