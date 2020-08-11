Когда россияне смогут сделать прививку от коронавируса?

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Владимир Путин заявил о регистрации первого в мире препарата против COVID-19.

Фото, видео: Минздрав РФ, 5-tv.ru

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Сегодня об этом объявил Владимир Путин. Препарат прошел все проверки — он работает эффективно и формирует устойчивый иммунитет. Президент поделился: иммунизацию уже прошла одна из его дочерей.

Когда прививку сможет сделать любой желающий, узнал корреспондент Николай Иванов. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Как ранее писал 5-tv.ru, вакцина против коронавируса получила название «Спутник V». Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, созданная в институте Гамалеи и РФПИ вакцина для профилактики COVID-19 была официально внесена в госреестр лекарственных средств.

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