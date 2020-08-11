Когда россияне смогут сделать прививку от коронавируса?
Владимир Путин заявил о регистрации первого в мире препарата против COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: Минздрав РФ, 5-tv.ru
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Сегодня об этом объявил Владимир Путин. Препарат прошел все проверки — он работает эффективно и формирует устойчивый иммунитет. Президент поделился: иммунизацию уже прошла одна из его дочерей.
Когда прививку сможет сделать любой желающий, узнал корреспондент Николай Иванов. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Как ранее писал 5-tv.ru, вакцина против коронавируса получила название «Спутник V». Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, созданная в институте Гамалеи и РФПИ вакцина для профилактики COVID-19 была официально внесена в госреестр лекарственных средств.
Читайте также
67%
-0.63 85.92
-0.91
Нашли ошибку?