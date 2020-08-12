Директор Легкоступовой рассказал о ее состоянии здоровья

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Светлана Шевченко
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Звезда 90-х несколько дней назад попала в больницу в состоянии комы после черепно-мозговой травмы и перенесла экстренную операцию.

Директор Легкоступовой рассказал о ее состоянии здоровья

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Звезда 90-х и исполнительница популярного хита «Ягода-Малина» Валентина Легкоступова находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Была операция, удалили гематому. Пока очень тяжелое состояние», — пояснил в интервью ТАСС директор певицы Максим Екимов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, медики диагностировали у звезды кровоизлияние и ушиб головного мозга. Легкоступову доставили в столичную больницу 8 августа в состоянии комы из наркологической клиники, куда она была доставлена дочерью после двухнедельного запоя. Вместе с ней в клинику поступил и ее третий супруг Юрий Фирсов. На теле и лице звезды были обнаружены кровоподтеки и синяки. При поступлении в больницу Легкоступовой была проведена экстренная операция — трепанация черепа. Состояние исполнительницы вызывает серьезные опасения у врачей.

Муж Легкоступовой устроил ДТП, пока певица лежит в коме

Семья звезды обвинила в произошедшем ее нового мужа. Сын Легкоступовой рассказал, что злоупотреблять алкоголем его мать начала сразу после свадьбы. А Фирсов в свою очередь начал выживать Матвея из квартиры, угрожал и нападал с ножом. Наследник звезды полагает, что новоиспеченный отчим заинтересован в звездной недвижимости.

К слову, Фирсов сбежал из наркологической клиники на следующий же день, как пришел в себя. После того как в полицию поступила телефонограмма, супруг звезды был задержан правоохранительными органами по подозрению в ее избиении, а фактом произошедшего заинтересовались в Следственном комитете.

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