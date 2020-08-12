Исполнительницу хита «Ягода-малина» Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

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Василий Заика
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Известная певица была госпитализирована с кровоизлиянием и ушибом головного мозга после двухнедельного запоя.

Исполнительницу хита «Ягода-малина» Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Исполнительницу хитов «Ягода-малина» и «Капля в море» Валентину Легкоступову медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 54-летней певице была проведена трепанация черепа в рамках вмешательства по удалению гематомы. Состояние заслуженной артистки оценивается как крайне тяжелое.

Ученица Иосифа Кобзона была найдена с пробитой головой в собственной квартире. В этот момент с ней рядом находился новоиспеченный супруг — яхтсмен Юрий Фирсов. Пару отвезли в наркологическую клинику, откуда муж знаменитости сбежал на следующий день.

Валентина Легкоступова внезапно почувствовала себя плохо и была госпитализирована в состоянии комы. Медики диагностировали у нее кровоизлияние и ушиб головного мозга. Впоследствии у исполнительницы развился отек и было решено ее экстренно прооперировать.

Юрий Фирсов был задержан и допрошен полицейскими. Мужчина заявил стражам порядка, что жена, будучи нетрезвой, упала в ванной.

11 августа стало известно, что к расследованию получения Валентиной Легкоступовой травм подключится Следственный комитет РФ. Как сообщила начальник пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова, материалы по делу в ближайшее время будут переданы в ведомство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Легкоступовой рассказал о ее состоянии здоровья.

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