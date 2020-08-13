Быть в готовности ко всему: как проходит в Сирии патрулирование трасс М-4
Это наиболее опасная задача для российских и турецких военных. Уже дважды она подверглась атаке боеввиков.
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Фото, видео: EPA / YAHYA NEMAH, 5-tv.ru
В Сирии российские военные вместе с турецкими коллегами совершили уже второе по счету сквозное патрулирование трассы М-4. Колонна проехала 70 километров под прикрытием нашей авиации.
Идлиб до сих пор остается одним из самых опасных районов, там действуют банды террористов. И главная задача российско-турецкого патруля — обеспечить безопасность передвижения по одной из основных трасс в Сирии.
За отправкой военных в рейд наблюдал Семен Еремин.
«Быть в готовности к действиям при обстреле огнем из ПТРК, минометов и артиллерии. При устройствах заграждений и огневых засад».
Нет сейчас в Сирии более опасных задач, чем сквозное патрулирование зоны деэскалации Идлиб. Дважды уже российско-турецкую колонну в глубине проблемной территории атаковали боевики. Но первый успех был достигнут несмотря ни на что. И, значит, тактика для этой работы выбрана подходящая.
«Желаю всем удачи, вольно. Направо! По машинам».
Нет в числе этих бойцов военной полиции тех, кто недооценивает серьезность напутствия. Прежде чем пройти зону «Идлиб» насквозь, по трассе М4 «Алеппо — Латакия» они выход за выходом углублялись в нее. Начиная с весны — больше двадцати патрулей. Все по отработанной схеме: встреча с турецкими коллегами на окраине города Серакаб.
«Я тоже очень рад, с вами мы будем работать».
Короткая общая «планерка». Нужно сверить планы, поделиться последними данными разведки, обсудить участки маршрута, способные преподнести какие-то «сюрпризы».
«Здесь будет река, здесь нам нужно будет перестроиться на левую сторону», — говорит турецкий военный.
Скорость движения, порядок построения колонны, алгоритм действий в случае форс-мажора. Военные двух стран отлично друг друга понимают.
«Четыре минуты готовность, сейчас проверяем связь и в 8.30 начинаем движение».
Идлиб — зона ответственности Турции, поэтому открывают и замыкают колонну бронеавтомобили Кирпи, а наши БТРы — держатся в середине. Журналистов с собой не берут — рискованно. Можно только проводить со стороны Алеппо и встретить уже выходе — со стороны Латакии. И на этот все прошло гладко.
«Сегодня было проведено очередное совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4. Совместная колонна проехала по маршруту Трумба — Ай ель хавр. Контроль прикрытия колонны осуществлялся с воздуха», — говорит замначальника координационного центра Михаил Поздняков.
Авиационная поддержка традиционно российская. Семьдесят километров пути — позади. Второй успешный сквозной рейд.
Каждый такой патруль очень важен для деэскалации обстановки в этой части страны. Конечная задача — запустить гражданское движение по дороге. Для этого надо обезопасить прилегающую к ней территорию — на шесть как минимум километров по обе стороны.
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