Видео: Миниатюрный торнадо в Якутске умилил пользователей сети

На Якутск обрушился необычный миниатюрный торнадо, который удалось запечатлеть на камеру. Местный житель смог снять видео из своего автомобиля и поделился им в сети.

На кадрах видно, что на дороге образовался столб ветра и пыли. Спустя некоторое время, он исчез так же самопроизвольно, как и появился. Когда «опасность» миновала, водитель выключил камеру и смог продолжить движение по дороге.

Местные сообщают, что инцидент произошел на окраине города Якутск, в 203-м микрорайоне. В сети уже десятки пользователей поделились впечатлениями от увиденными, большинство людей умилил миниатюрный вихрь.

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