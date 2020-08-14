Видео: Миниатюрный торнадо в Якутске умилил пользователей сети

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Татьяна Меркер
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На окраине города очевидцы запечатлели столб пыли высотой в несколько метров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christian Heinrich, Twitter @xleemypx

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На Якутск обрушился необычный миниатюрный торнадо, который удалось запечатлеть на камеру. Местный житель смог снять видео из своего автомобиля и поделился им в сети.

На кадрах видно, что на дороге образовался столб ветра и пыли. Спустя некоторое время, он исчез так же самопроизвольно, как и появился. Когда «опасность» миновала, водитель выключил камеру и смог продолжить движение по дороге.

Местные сообщают, что инцидент произошел на окраине города Якутск, в 203-м микрорайоне. В сети уже десятки пользователей поделились впечатлениями от увиденными, большинство людей умилил миниатюрный вихрь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько районов Подмосковья ушли под воду после сильного ливня.

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