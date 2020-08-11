Несколько районов Подмосковья ушли под воду после сильного ливня

Сразу несколько районов Подмосковья ушли под воду из-за ливня. Обещанные синоптиками дожди в регионе продолжались несколько часов, но этого хватило, чтобы на улицах образовались реки и озера.

Жителям Балашихи, Одинцово и еще пары населенных пунктов пришлось передвигаться по улицам вплавь. В самой столице сегодня также обещают кратковременные дожди. Погода будет совсем нелетней. В Москве похолодает и до конца недели температура воздуха не поднимется выше плюс 18-ти градусов.