Несколько районов Подмосковья ушли под воду после сильного ливня

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В то же время синоптики прогнозируют в столице кратковременные дожди и похолодание.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru

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Погода

Сразу несколько районов Подмосковья ушли под воду из-за ливня. Обещанные синоптиками дожди в регионе продолжались несколько часов, но этого хватило, чтобы на улицах образовались реки и озера.

Жителям Балашихи, Одинцово и еще пары населенных пунктов пришлось передвигаться по улицам вплавь. В самой столице сегодня также обещают кратковременные дожди. Погода будет совсем нелетней. В Москве похолодает и до конца недели температура воздуха не поднимется выше плюс 18-ти градусов.

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