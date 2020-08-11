Несколько районов Подмосковья ушли под воду после сильного ливня
В то же время синоптики прогнозируют в столице кратковременные дожди и похолодание.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru
Сразу несколько районов Подмосковья ушли под воду из-за ливня. Обещанные синоптиками дожди в регионе продолжались несколько часов, но этого хватило, чтобы на улицах образовались реки и озера.
Жителям Балашихи, Одинцово и еще пары населенных пунктов пришлось передвигаться по улицам вплавь. В самой столице сегодня также обещают кратковременные дожди. Погода будет совсем нелетней. В Москве похолодает и до конца недели температура воздуха не поднимется выше плюс 18-ти градусов.
- 11 авг
- Видео: Десятки жителей Китая едва не стали жертвами мощнейшего торнадо
- 10 авг
- Эпичные видео: Москву затопили сильнейшие ливни
- 10 авг
- Мощное наводнение накрыло Грецию — видео
- 10 авг
- Бархатный сезон: Когда в этом году россиянам стоит ехать на море?
- 10 авг
- Когда в российских регионах ожидается похолодание?
- 9 авг
- На Сахалине появилась «уникальная» достопримечательность — «писающий Эйнштейн»
- 8 авг
- День Ермолая Никомедийского: что можно и что нельзя делать 8 августа
- 8 авг
- Синоптики подсказали, где сейчас лучше всего купаться на Черном море
- 7 авг
- Тайфун обрушил мощные дожди на Дальний Восток — видео
- 7 авг
- Горящую Якутию спасут проливные дожди. Когда ждать?
Читайте также
59%
-0.63 85.92
-0.91
Нашли ошибку?