Секс с покойным и кровопитие: адвокат Марины Кохал об ужасах ее «тайного» допроса

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Виктория Андреева
Эксклюзив 48

Юрист Ирина Скурту пожаловалась на незаконные действия по отношению к вдове расчлененного рэпера Энди Картрайта.

Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Адвокат Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), раскрыла шокирующие подробности «тайного» допроса женщины 10 августа.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Ирина Скурту заявляла, что на ее подзащитную оказывают серьезное давление. Причем правоохранители. Сегодня юрист уточнила, что вечером в понедельник в следственный изолятор к Кохал пришел следователь в компании неизвестного. Оба, по словам адвоката, склоняли вдову музыканта подписать признание в его убийстве, в противном случае — грозили большими проблемами.

От предложенного варианта Марина отказалась и тут же обратилась за помощью к личным юристам, которых на «беседу по душам», конечно, не позвали.

«Следователь с неким товарищем, мы подозреваем, что это — оперативник уголовного розыска, оказывали на нее давление. Были уговоры признаться в убийстве, потом угрозы посадить ее мать и сдать ребенка в детский дом. Там какие-то омерзительные подробности с тем, что она имела секс с мертвым мужем, пробовала ли она его кровь, как режут барашков. Какие-то ужасы вообще!» — возмущалась Скурту.

Юрист отметила, что по данному факту в местную и генеральную прокуратуру, а также в Следственный комитет РФ были направлены жалобы с требованием разобраться в произошедшем. Как заявляет Ирина Скурту, действия инициаторов «тайного» допроса Марины Кохал, как минимум, подпадают под уголовную статью «Принуждение к даче показаний».

«Пусть объяснят, с какой целью туда явились! Потому что никаких следственных действий без адвокатов следователь не может проводить. <…> Ей говорили, что есть экспертиза, уже все понятно, что она его убила. Я подозреваю, что ее нет и быть не может, потому что, в первую очередь, нас должны ознакомить с этой экспертизой. Это было по сути давление на нее!» — констатировала Скурту.

А в заключение добавила, что Марина Кохал подписала поручение с просьбой сообщить о незаконных действиях в СМИ и правоохранительные органы. Состояние женщины сегодня назвать стабильным вряд ли возможно.

31 июля СК РФ предъявил Марине Кохал обвинение в убийстве супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта). Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где последние годы музыкант проживал вместе с женой и малолетним ребенком. По словам женщины, Картрайт умер от передозировки наркотиками. Следствие утверждает: чтобы скрыть якобы бесславную смерть супруга, Кохал и решила расчленить его тело. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Марина Кохал делила супруга Энди Картрайта с его молодой любовницей.

Тема:
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