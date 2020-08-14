Адвокат Добровинский ответил на вопрос о симуляции Ефремова

Предварительные диагнозы Михаила Ефремова не убедили защитника потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского.

«Сейчас многие интересуются самочувствием Михаила Ефремова, и в СМИ появляются новые версии его болезни. Я склонен верить подтвержденным фактам, поэтому дождусь официального диагноза, который будет оглашен в суде, после чего смогу делать какие-то выводы», — прокомментировал юрист.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, назначенное на 18 августа заседание по делу Ефремова вновь отложится, если состояние заслуженного артиста не позволит ему приехать в суд. Без его присутствия процесс не возобновится.

«Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его (заседания — Прим.ред.) не будет», — добавил Пашаев.

11 августа Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского районного суда Москвы в связи с резким ухудшением его самочувствия. Адвокат Пашаев заявил СМИ, что подсудимого случился инсульт. Впоследствии этот диагноз не подтвердился. По предварительной информации, у актера произошел стеноз сосудов, который мог развиться на почве алкоголизма.

Ранее 5-tv.ru писал всю правду о госпитализации Михаила Ефремова.