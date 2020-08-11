Инсульт у Михаила Ефремова не подтвердился
Заслуженный артист России был госпитализирован из здания Пресненского суда.
Фото: ТАСС / Григоров Гавриил
Инсульт у Михаила Ефремова не подтвердился. Заслуженный артист России был госпитализирован в Боткинскую больницу из здания Пресненского суда. По данным 5-tv.ru, после обследования у звезды кино по-прежнему диагностирована ишемическая атака.
Ранее сообщалось о том, что Михаил Ефремов находится в реанимации. По словам адвоката его адвоката Эльмана Пашаева, артист совсем плох — у него предынфарктное или предынсультное состояние.
Ефремов был госпитализирован после того, как его доставили в суд на очередное заседание, где мог состояться допрос по уголовному делу о «пьяном» ДТП в центре столицы 8 июня, также могла быть ужесточена мера пресечения.
Ефремова вынесли из здания на носилках. После его погрузили в карету скорой помощи. Заседание же было отложено на неопределенное время.
Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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