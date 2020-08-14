«Доказать непросто»: эксперты оценили версию об отравлении Картрайта инсулином

В деле об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) появилась версия отравления. Судмедэксперты предположили, что музыкант мог скончаться от сильнодействующего препарата, который не оставляет следов в организме человека. Таким лекарством мог быть аналог инсулина — его, по утверждениям следствия, незадолго до трагедии искала в интернете жена Картрайта, а ныне вдова и главная подозреваемая, Марина Кохал. При этом в семье рэпера никто не страдал диабетом.

Если музыканту был введен такой препарат при отсутствии заболевания, он мог впасть в гипогликемическую кому. Если в такой момент человеку не оказать помощь, он умрет. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал старший научный сотрудник отделения эндокринологии МОНИКИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

«Потенциальный вред, который может нанести чрезмерная доза инсулина, заключается в том, что сахар в крови может упасть значительно ниже нормы. Это вызывает так называемую гипогликемическую реакцию. В тяжелом случае она может перерасти в гипогликемическую кому, которая в самом крайнем случае может закончиться гибелью человека», — рассказал ученый.

Обнаружить следы самого препарата инсулинового типа в останках практически невозможно. Однако, по словам эксперта, у следствия есть шанс — для этого будет проведен замер уровня глюкозы в крови.

«Обычно для установления причины гибели человека, в том числе, подозревая гипогликемию, они основываются на определении уровня глюкозы в крови. Инсулин очень быстро разрушается в организме — и введенный, и свой собственный. Поэтому посмертное определение глюкозы обязательно проводится. Оно входит в стандарт судмедэкспертизы», — напомнил Барсуков.

5-tv.ru

Такая экспертиза возможна, но крайне затруднительна, добавил в разговоре с 5-tv.ru главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, клинический фармаколог Александр Хаджидис. По его словам, экспертам необходимо знать, какой именно препарат был введен покойному.

«На самом деле доказать причинно-следственную связь очень непросто. Надо смотреть, какой инсулин. У них есть разные периоды полуэлиминации, выведения и прочего. Есть инсулины длительного действия — у них окончание действия через 20 часов после одной инъекции. Начало примерно через два часа, пик наступает через десять, а окончание через 20 часов. Есть препараты сверхдлительного действия — эффект наступает через четыре часа и заканчивается через 36 часов. Надо понимать, какой инсулин. Если он длительно действующий, то да. Но это вопрос для судебно-медицинской экспертизы», — рассказал фармаколог.

Примечательно, что результатов судебно-медицинской экспертизы пока нет. Не видели их ни адвокат Марины Кохал, ни защитник потерпевшей стороны. Тем не менее, как писал ранее 5-tv.ru, источник подтвердил, что на основании полученной информации следствие приняло версию об отравлении рэпера в качестве основной.

Кроме того, по данным телеканала 78, жена музыканта могла искать лекарство для диабетиков для помощи супругу при передозировке наркотиков. Не в пользу этой версии говорит отсутствие следов наркотических веществ в теле расчлененного рэпера и в квартире четы.

Части тела Энди Картрайта были найдены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, тщательно упакованными в полиэтиленовые пакеты. Некоторые из них лежали в холодильнике, другие были сложены в комнате женой музыканта Мариной Кохал. Сначала женщина заявила, что расчленила тело мужа, обнаружив его мертвым, чтобы спасти от бесславной кончины. По ее словам, он умер от передозировки наркотиками. В окружении рэпера никто не слышал о его увлечении запрещенными веществами. Следствие предъявило вдове обвинение в убийстве. Адвокат Кохал утверждает, что на подзащитную оказывается давление.