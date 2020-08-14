Менеджер Валентины Легкоступовой: «Нет больше замечательного человека»
Максим Екимов рассказал о том, что у певицы было множество творческих планов и никаких срывов в работе не наблюдалось.
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Фото, видео: Instagram @legkostupovavalen, 5-tv.ru
Менеджер звезды 90-х Валентины Легкоступовой Максим Екимов в интервью 5-tv.ru подчеркнул, что никогда за все время работы не наблюдал у нее каких-либо склонностей к злоупотреблению алкоголем. Певица строила грандиозные планы, в которых были множество концертов.
«Нет больше замечательного человека», — прокомментировал Екимов сообщения о ее смерти.
Мужчина отказался комментировать возможное уголовное дело в связи с тем, что ранее были сообщения о возможной причастности к черепно-мозговой травме ее супруга, так как именно после этого звезда оказалась в коме, после которой умерла не приходя в сознание.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Валентина Легкоступова была найдена дочерью в собственной квартире 6 августа вместе с мужем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Звезда была доставлена в наркологическую клинику, в которой придя в себя пожаловалась на сильные головные боли. Через некоторое время 54-летняя певица впала в кому и была экстренно доставлена в больницу, где ей сделали срочную операцию по удалению гематомы. В себя она так и не пришла.
Ее третий муж Юрий Фирсов, который вместе с ней последнее время употреблял спиртные напитки на следующий день сбежал из клиники и был через несколько дней задержан и допрошен правоохранителями по подозрению в избиении звездной супруги, так как на ее теле были найдены кровоподтеки и синяки. Кроме того с обвинениями на Фирсова обрушился младший сын Легкоступовой, который заявил, что отчим выживал его из квартиры и угрожал ему.
Позднее в сети высказалась и старшая дочь звезды, которая воздержалась от каких-либо обвинений в сторону отчима и сообщила, что была шокирована тем, что нашла свою маму в сильном алкогольном опьянении, так как она никогда не злоупотребляла. Это подтверждают и многочисленные друзья певицы.
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