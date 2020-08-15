Стало известно предполагаемое место похорон Легкоступовой

Советская и российская эстрадная певица, исполнительница хита «Ягода-Малина» Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Близкий к окружению звезды источник назвал Nation News возможное место похорон певицы. По его словам, не исключено, что наряду с другими заслуженными артистами, тело звезды будет покоиться на Новодевичьем кладбище.

«Несколько лет назад у Новодевичьего кладбища появился филиал — новая территория Кунцевского погоста, где хоронят не только первых лиц государства, но и заслуженных деятелей культуры», — отметил собеседник издания.

В то же время он отметил, что не располагает официальной информацией на этот счет. По его словам, Легоступова может быть похоронена и на других престижных кладбищах столицы: например, Троекуровском.