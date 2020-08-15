Стало известно предполагаемое место похорон Легкоступовой

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Карина Бернтгольц
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Источник, близкий к окружению исполнительницы хита «Ягода-малина», прокомментировал ее внезапную смерть.

Стало известно предполагаемое место похорон Легкоступовой

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Советская и российская эстрадная певица, исполнительница хита «Ягода-Малина» Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Близкий к окружению звезды источник назвал Nation News возможное место похорон певицы. По его словам, не исключено, что наряду с другими заслуженными артистами, тело звезды будет покоиться на Новодевичьем кладбище.

«Несколько лет назад у Новодевичьего кладбища появился филиал — новая территория Кунцевского погоста, где хоронят не только первых лиц государства, но и заслуженных деятелей культуры», — отметил собеседник издания.

В то же время он отметил, что не располагает официальной информацией на этот счет. По его словам, Легоступова может быть похоронена и на других престижных кладбищах столицы: например, Троекуровском.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Валентину Легкоступову в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве 7 августа нашла дочь. Она отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику. В ночь на 8 августа состояние певицы ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружили черепно-мозговую травму. Позже певица впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы. Подруга Легкоступовой винит мужа певицы в ее смерти.

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Умерла Валентина Легкоступова
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