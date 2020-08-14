Известие о смерти известной российской певицы Валентины Легкоступовой потрясла общественность. Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась не приходя в сознание, в пятницу, 14 августа около 15:30. О трагедии на своей страничке в Instagram рассказала дочь певицы Анетта.

Сообщение о смерти шокировало ее близкую подругу, эстрадную певицу Ольгу Зарубину. Она буквально разрыдалась, узнав о кончине Валентины Легкоступовой.

«Какой ужас! Я не знала ничего. Жизнь такая страшная. Страшно жить. Ты не можешь никому доверять. Это как раз пример Валечки. Я всегда была о ней хорошего мнения. Мы с ней гастролировали вместе. Она была хорошим человеком и великолепной, замечательной певицей. Она святилась, она была счастлива, она прям помолодела. Кому теперь верить? И можно ли кому-то верить в этой жизни? Посмотрите, сколько дьявольщины развелось в этом мире! Она же казалась таким счастливым человеком», — заявила Ольга Зарубина.

В смерти подруги певица винит ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова, с которым та зарегистрировала отношения около месяца назад.

«Неужели это козел ее, муж этот? Никак не могу понять, что происходит. Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть. Старый человек может упасть… У меня нет слов! Я в шоке. Мне не нравился его внешний вид. Есть такая профессия физиономист, то есть по лицу можно определять людей. Что-то как-то меня смущало… Я в последнее время много думала о ней. Не знаю с чем это связано. Его нужно посадить, разорвать на куски», — практически рыдая выдавила Зарубина.

Она также отметила, что как и многие в какой-то момент посчитала историю с травмированием — пиаром, но потом все обдумала и поняла, что это не так.

«Многие подумали, что это черный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара. Не может человек пиарить на своем здоровье. Это исключено. Пусть будет земля пухом. Пусть светлая память о ней будет. Потому что у нее были замечательные хиты, которые она сделала», — в заключение сказала певица, добавив, что из-за трагического известия не сможет сегодня спать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дочь Легкоступовой Анетта приехала в московскую квартиру матери 6 августа после того, как та две недели не выходила на связь. Девушка обнаружила ее с мужем в состоянии алкогольного опьянения. На теле и лице знаменитости виднелись многочисленные синяки.

Заслуженную артистку госпитализировали в наркологическую больницу, а после перевели в неврологическое отделение другой больницы, когда Легкоступова начала жаловаться на сильные головные боли и впала в кому. У нее диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Медики боролись за жизнь звезды эстрады, сделали трепанацию черепа, но спасти не смогли.