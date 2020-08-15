«Была ей очарована»: Лариса Рубальская о погибшей Валентине Легкоступовой
Певица и педагог по вокалу скончалась 14 августа в больнице на 55-м году жизни.
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Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina
Поэт-песенник Лариса Рубальская в беседе с 5-tv.ru прокомментировала трагическую гибель исполнительницы хита «Ягода-малина» и педагога по вокалу Валентины Легкоступовой. В прошлом двум знаменитостям удалось поработать вместе над песней «Ночка».
В момент записи композиции Лариса Рубальская была очарована ученицей Иосифа Кобзона.
«Мне просто очень жалко, что ее не стало. Я помню очень-очень много лет назад она записывала одну мою песню „Ночка зимняя“ и была совершенно ей очарована. Потом я потеряла ее из жизни и в последнее время стала видеть ее изменившейся. Ну, просто очень жалко и все! Что я еще могу сказать?!» — сказала поэтесса.
Валентина Легкоступова была доставлена в больницу после того, как дочь ее обнаружила дочь в квартире вместе с новоиспеченным мужем Юрием Фирсовым в состоянии алкогольного опьянения.
Позднее медики диагностировали у певицы кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезде была сделана трепанация черепа. После экстренной операции звезда эстрады находилась в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.
Ранее 5-tv.ru сообщал о предполагаемом месте похорон Валентины Легкоступовой.
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