«Была ей очарована»: Лариса Рубальская о погибшей Валентине Легкоступовой

Поэт-песенник Лариса Рубальская в беседе с 5-tv.ru прокомментировала трагическую гибель исполнительницы хита «Ягода-малина» и педагога по вокалу Валентины Легкоступовой. В прошлом двум знаменитостям удалось поработать вместе над песней «Ночка».

В момент записи композиции Лариса Рубальская была очарована ученицей Иосифа Кобзона.

«Мне просто очень жалко, что ее не стало. Я помню очень-очень много лет назад она записывала одну мою песню „Ночка зимняя“ и была совершенно ей очарована. Потом я потеряла ее из жизни и в последнее время стала видеть ее изменившейся. Ну, просто очень жалко и все! Что я еще могу сказать?!» — сказала поэтесса.

Валентина Легкоступова была доставлена в больницу после того, как дочь ее обнаружила дочь в квартире вместе с новоиспеченным мужем Юрием Фирсовым в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее медики диагностировали у певицы кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезде была сделана трепанация черепа. После экстренной операции звезда эстрады находилась в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предполагаемом месте похорон Валентины Легкоступовой.