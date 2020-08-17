Адвокат Ефремова обругал сомневающихся в инсульте актера

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Валентин Черников
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Эльман Пашаев назвал скептически настроенных к болезни его подзащитного «моральными уродами».

Адвокат Ефремова обругал сомневающихся в инсульте актера

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью KP.RU жестко ответил всем сомневающимся в диагнозе его подзащитного. Юрист заявил, что ознакомился с медицинскими документами из Боткинской больницы, и настаивает на диагнозе «инсульт». Однако изначально появлялась информация об ишемической атаке. Отдельные эксперты указывали на стеноз сосудов — сужение сосудов головного мозга, которое могло развиться на фоне злоупотребления алкоголем.

«Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — заявил Пашаев.

Как сообщают источники 5-tv.ru, запись об инсульте в медицинской карте Ефремова появилась лишь накануне. По предварительным данным, документы с таким диагнозом до сих пор не переданы в суд. Очевидцы также указывают, что при поступлении в Боткинскую больницу актер 15 минут провел в приемной прежде, чем его госпитализировали. Однако при инсульте госпитализировать пациента должны мгновенно.

Как добавляет Пашаев, Ефремов находится дома, ему прописали постельный режим. Примет ли заслуженный артист участие в следующем заседании по делу о смертельном ДТП, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова отреагировал на признание актером вины на допросе.

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