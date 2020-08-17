Фургал попросил новые тапочки после наложения ареста на имущество

Басманный суд российской столицы наложил обеспечительный арест на имущество Сергея Фургала. Речь идет о машинах Lexus и Toyota Land Cruiser, а также сумме в три миллиона рублей. Обвиняемый просил вернуть деньги своей бывшей жене, чтобы экс-супруга могла оплатить учебу их сына. Однако суд апелляцию адвокатов Фургала отклонил, пишет РИА Новости.

«Оставить решение о наложении ареста без изменения», — вынесла решение судья.

Также Сергей Фургал попросил разблокировать его зарплатную карту, раз следствию не удалось установить незаконность полученных средств. Таким образом он хочет выплатить скопившийся по кредиту долг.

Но самая необычная просьба от бывшего губернатора Хабаровского края прозвучала в перерыве заседания. Он попросил обеспечить его новой одеждой и обувью.

«Выдайте, пожалуйста, кроссовки и новые тапочки. Старые совсем развалились, — пожаловался мужчина. — Две-три футболки и пару полотенец. Начальник СИЗО разрешил».

Несмотря на позволение со стороны руководства СИЗО, сразу получить необходимые ему вещи задержанный не смог. Это займет еще некоторое врем.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинениям в причастности к организации убийств много лет назад и к деятельности опасной преступной группировки. Судебные заседания проходят в Москве, и первоначальный срок задержания составил два месяца. За это время губернатор был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. На его место временно исполняющим обязанности назначен Михаил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фургалу отказались передать в СИЗО иконы.