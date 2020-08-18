Борт Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей — видео
Рейс из Дамаска с детьми, вывезенными из приютов, приземлился на подмосковном Чкаловском впервые после пандемии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin
Впервые после введения ограничений из-за пандемии коронавируса в подмосковном Чкаловском приземлился борт Минобороны РФ с 26 российскими детьми. Малышей вернули на родину из Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Анны Кузнецовой, уполномоченной по правам детей в России.
«Первый после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса, вывозной рейс министерства обороны России совершил посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский», — говорится в сообщении.
Дети из приютов Дамаска будут размещены в подмосковной обсервации, а после карантина их передадут родственникам. Всего в страну уже возвращено 157 детей: из них 122 ребенка из Ирака, а 35 — из Сирии. Почти все малыши — жертвы войны: их родители были убиты либо взяты в плен боевиками. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как встречали эвакуированных из Сирии маленьких россиян в Москве до пандемии.
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