Как встречали российских детей, эвакуированных из Сирии

Из Сирии эвакуировали 26 российских детей — рейс с авиабазы Хмеймим ночью приземлился в подмосковном аэропорту «Чкаловский». У всех маленьких пассажиров одна история — родители убиты или пропали без вести. Некоторые из ребят ничего, кроме войны, и не видели. Поэтому привыкнуть к новой, мирной жизни для них будет непросто.

Переживали и родственники, которые ждали своих внуков и племянников в аэропорту. Вместе с ними детей встречала корреспондент Анастасия Серманова. Подробности в репортаже.

Это интервью Айша дает еще в Сирии. В Москве уже не до общения с журналистами. 26 детей, переживших все ужасы войны. Они немного напуганы — на улице глубокая ночь и много снега, которого некоторые из ребят никогда раньше не видели. Кутаются в куртки и шарфы, но не улыбаются.

«Дети с удивлением смотрели на снег, и один мальчик попробовал его взять, потом бросил, наверно, забыл, что снег холодный», — рассказывает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Большинство — сироты, их родители пропали во время войны, многих убили террористы. Здесь, в аэропорту «Чкаловский», ребят встречают родственники. Тоже волнуются. Сегодня они впервые увидят своих внуков и племянников, которые провели на чужбине всю свою короткую жизнь.

«Племянников, они там. Но сегодня мне пришлось встречать всех. Мне сегодня все племянники, внуки, дети все. Сегодня я являюсь бабушкой, и тетей, наверное, еще и сестрой, мамой, кем угодно. Они сегодня мне дороги все», — делится переживаниями Луиза Мусаева.

Основная группа детей в возрасте от 6 до 8 лет. Самому маленькому — всего два года, старшему — 15. Для многих — это первый в жизни полет, от этого такой волнительный. Хотя, по словам сопровождающих, все вели себя спокойно, никто даже не плакал в дороге. Возвращению детей на родину помогало Минобороны России и руководство Сирии.

«Очень ждет папа двух своих дочек. Несколько раз переспрашивал, не веря своему счастью: я беру билет, неужели они точно там, на этом рейсе, пожалуйста, проверьте. Ну да, они здесь. Скоро будут», — говорит уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Организовать перелет стоило огромных усилий. Для этого сначала пришлось доказывать, что эти дети родились у граждан России. ДНК у родственников взяли еще два месяца назад. Здесь 26 почти одинаковых историй — столько детей удалось в этот раз вывезти из Сирии. Свой родной город в России они вряд ли узнают. Пока в их детской памяти лишь дома и квартиры на Ближнем Востоке, затем подвалы на территориях, подконтрольных ИГ*, а в конце концов — лагерь беженцев Аль-Холь на северо-востоке Сирии. Но теперь все закончилось. Теперь самое главное — убедиться, что дети здоровы.

Сейчас все дети, наверное, еще спят в палатах Морозовской городской больницы. Первым делом их осмотрели врачи, потом накормили и помыли. После более тщательных обследований и процедур их заберут родственники и увезут домой.

Конечными точками одного непростого пути станут дома, где живут их родные. Дети разъедутся по всей, — чтобы начать новую жизнь без страха.

«Кому-то, конечно, требуются дополнительные занятия. Дети не посещали ни школ, ни садиков», — объясняет Анна Кузнецова.

Им всем, конечно, было не до учебы. Придется в экспресс-режиме наверстывать упущенное. Но в их огромных детских глазах уже светится надежда, что все будет хорошо. И с этой же надеждой живут сейчас еще 240 детей в Дамаске — их вывезут в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что омбудсмен Кузнецова приехала в Сирию, чтобы помочь детям россиян-террористов.

* — организация запрещена на территории РФ.