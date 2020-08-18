Вдовец Легкоступовой потратил все деньги на ее пластику перед свадьбой — видео
Теперь родные артистки опасаются, что Юрий Фирсов будет претендовать на наследство певицы.
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Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina, @alex.prof.foto, @dr.plakhotin
После гибели Валентины Легкоступовой родственники певицы опасаются претензий на наследство со стороны третьего мужа артистки. Так как брачного договора супруги не заключали, Юрий Фирсов может претендовать на часть квартиры покойной в столице наравне с ее матерью и детьми. При этом еще при жизни знаменитой исполнительницы хита «Ягода-малина» родные называли ее избранника альфонсом. Как пишет сайт KP.RU, на это Фирсов возражает — потратил на любимую последнее.
По его словам, незадолго до свадьбы, которая состоялась в июле этого года, он оплатил своей невесте пластическую операцию. Ее она делала, чтобы на торжестве быть самой красивой — все ради возлюбленного.
«Да я все свои сбережения потратил, чтобы она сделала пластику и зубы!» — заверяет Фирсов.
Операцию по подтяжке звезда делала в апреле у друга будущего мужа, хирурга Владимира Плахотина. Он с радостью рассказывал об известной клиентке с ее разрешения и даже выкладывал видео с ней в Instagram.
«Вот такая красотка! Только сделали. Никаких отеков, ни выворотов, ни подворотов. Это наша Валентина — красотка! Было больно?» — обращается к певице врач.
«Нет, не больно! Абсолютно! Думала, засну», — шутила Легкоступова.
По словам третьего мужа артистки, на этом траты на благоверную не закончились. Также он ей оплатил новые импланты. А это в разы дороже блефаропластики, которая тоже стоит недешево — от 70 до 90 тысяч рублей.
В трагической гибели артистки, которой было всего 54 года, родные и друзья покойной винят как раз Юрия Фирсова. 6 августа дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обнаружила мать и ее избранника в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка отвезла обоих в наркологическую клинику. Наутро Юрий Фирсов покинул медучреждение, оставив певицу одну. В ночь на 8 августа состояние знаменитости ухудшилось, и она впала в кому. Валентину Легкоступову в срочном порядке перевели в другую больницу, где диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей экстренно провели трепанацию черепа. После операции знаменитость несколько суток провела в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, 15 августа в 15.30 по московскому времени сердце заслуженной артистки остановилось. Согласно основной версии следствия, причиной травмы стал несчастный случай.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Валентины Легкоступовой.
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