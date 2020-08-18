После гибели Валентины Легкоступовой родственники певицы опасаются претензий на наследство со стороны третьего мужа артистки. Так как брачного договора супруги не заключали, Юрий Фирсов может претендовать на часть квартиры покойной в столице наравне с ее матерью и детьми. При этом еще при жизни знаменитой исполнительницы хита «Ягода-малина» родные называли ее избранника альфонсом. Как пишет сайт KP.RU, на это Фирсов возражает — потратил на любимую последнее.

По его словам, незадолго до свадьбы, которая состоялась в июле этого года, он оплатил своей невесте пластическую операцию. Ее она делала, чтобы на торжестве быть самой красивой — все ради возлюбленного.

«Да я все свои сбережения потратил, чтобы она сделала пластику и зубы!» — заверяет Фирсов.

Операцию по подтяжке звезда делала в апреле у друга будущего мужа, хирурга Владимира Плахотина. Он с радостью рассказывал об известной клиентке с ее разрешения и даже выкладывал видео с ней в Instagram.

«Вот такая красотка! Только сделали. Никаких отеков, ни выворотов, ни подворотов. Это наша Валентина — красотка! Было больно?» — обращается к певице врач.

«Нет, не больно! Абсолютно! Думала, засну», — шутила Легкоступова.

По словам третьего мужа артистки, на этом траты на благоверную не закончились. Также он ей оплатил новые импланты. А это в разы дороже блефаропластики, которая тоже стоит недешево — от 70 до 90 тысяч рублей.

В трагической гибели артистки, которой было всего 54 года, родные и друзья покойной винят как раз Юрия Фирсова. 6 августа дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обнаружила мать и ее избранника в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка отвезла обоих в наркологическую клинику. Наутро Юрий Фирсов покинул медучреждение, оставив певицу одну. В ночь на 8 августа состояние знаменитости ухудшилось, и она впала в кому. Валентину Легкоступову в срочном порядке перевели в другую больницу, где диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей экстренно провели трепанацию черепа. После операции знаменитость несколько суток провела в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, 15 августа в 15.30 по московскому времени сердце заслуженной артистки остановилось. Согласно основной версии следствия, причиной травмы стал несчастный случай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Валентины Легкоступовой.