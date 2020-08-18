Кальянные в России могут закрыть до конца года

Представитель Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой о закрытии всех кальянных в РФ до конца года. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Отмечается, что данная мера должна способствовать минимизации рисков распространения коронавируса в стране.

Султан Хамзаев в обращении к главе Минздрава напомнил о выводах экспертов, согласно которым курение кальянов увеличивает вероятность инфицирования россиян.

«На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — цитирует текст обращения RT.

Помимо прочего, Султан Хамзаев предложил ввести запрет на продажу кальянов в заведениях общепита до конца октября. Именно к этому моменту должна вступить в силу норма федерального закона, накладывающая вето на их использование в ресторанах и кафе.

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