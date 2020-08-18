В Сирии погиб российский генерал-майор

Один из автомобилей российской автоколонны, которая возвращалась после проведения гуманитарной миссии в Дейр Эз-Зоре, подорвался на мине. В результате погиб военный советник в звании генерал-майора. Ранения получили двое военных.

Нападение произошло в 15 километрах от Дейр-Эз-Зора 18 августа. Информацию о произошедшем подтвердили в Минобороны.

«Восемнадцатого августа в Сирийской Арабской Республике при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 километрах от города Дейр эз-Зор на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ведомства.

Российские военные находятся на территории Сирийской Арабской республики по приглашению легитимного правительства и оказывают миротворческую деятельность с 2015 года.

Ранее 5-tv публиковал видео с нападением сирийских боевиков на российско-турецкий патруль в Сирии.