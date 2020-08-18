В Сирии погиб российский генерал-майор
Самодельное взрывное устройство сработало по ходу движения автомобилей военной колонны РФ.
Фото: ТАСС / Грязнов Андрей
Один из автомобилей российской автоколонны, которая возвращалась после проведения гуманитарной миссии в Дейр Эз-Зоре, подорвался на мине. В результате погиб военный советник в звании генерал-майора. Ранения получили двое военных.
Нападение произошло в 15 километрах от Дейр-Эз-Зора 18 августа. Информацию о произошедшем подтвердили в Минобороны.
«Восемнадцатого августа в Сирийской Арабской Республике при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 километрах от города Дейр эз-Зор на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ведомства.
Российские военные находятся на территории Сирийской Арабской республики по приглашению легитимного правительства и оказывают миротворческую деятельность с 2015 года.
Ранее 5-tv публиковал видео с нападением сирийских боевиков на российско-турецкий патруль в Сирии.
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