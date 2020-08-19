Адвоката обвиняемого по делу о «пьяном» ДТП на Смоленской площади Михаила Ефремова Эльмана Пашаева публично уличили во лжи после истории с «инсультом» у заслуженного артиста РФ. Одна из многочисленных журналистов во время перерыва в процессе задала представителю актера «вопрос в лоб».

«Зачем было обманывать (про инсульт у Ефремова — Прим.ред.)?» — спросила корреспондент.

«У вас совесть есть вообще?! Дайте отдыхать!» — отмахнулся Эльман Пашаев.

Несмотря на это, девушка продолжила добиваться от адвоката ответа, подчеркнув, что о наличии заболевания Эльман Пашаев заявил ей лично возле здания Боткинской больницы.

«Вы показываете на всю страну свою воспитанность! Низкий социальный статус показываете на всю страну! На всю страну показываете свою безграмотность! Я такого не говорил! Где у вас эта запись?! Можете показать?! <…> Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно вам. Правда! Вы это профессионально делаете!» — отрезал Эльман Пашаев и поспешил удалиться.

Однако 11 августа после того, как Ефремова якобы без сознания увезли из здания суда, Пашаев журналистам говорил, что у артиста возможно либо предынфарктное, либо прединсультное состояние.

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