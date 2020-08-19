Свидетель защиты Михаила Ефремова фигурирует в деле о наркотиках

Свидетель защиты актера Михаила Ефремова Татьяна Беркович является фигурантом дела о наркотиках. Расследование было инициировано после того, как экспертиза подтвердила наличие в крови заслуженного артиста РФ следов каннабиса и кокаина.

Как сообщает Telegram-канал 112, подруга Михаила Ефремова уже была допрошена правоохранителями. По версии следствия, женщина может быть причастна к приобретению актером и другими лицами запрещенных веществ.

Татьяна Беркович находилась в разработке у оперативников длительное время. Стражи порядка вышли на нее через сторонних людей. Михаил Ефремов отказался от дачи показаний по этому делу, сославшись на 51 статью Конституции РФ. Вскоре подругу актера ждет очередной допрос. Процессуальный статус ей пока не присвоен.

19 августа во время выступления в Пресненском суде Москвы Татьяна Беркович была искренне удивлена вопросу о наркотической зависимости ее приятеля. Женщина заявила, что он употреблял только определенный алкогольный напиток.

«Вы шутите, какая наркотическая зависимость? Он по праздникам Jameson употреблял!» — заявила Татьяна Беркова.

Кроме того, по словам подруги, Михаил Ефремов никогда не садился за руль «подшофе». Актер якобы всегда пользовался услугами такси, а также вызывал друзей или директора.

Стоит отметить, что сам обвиняемый попытался поставить на место адвоката потерпевших Александра Добровинского, который в определенный момент засмеялся во время допроса Татьяны Беркович.

«Чего вы смеетесь, человек погиб!» — сказал Михаил Ефремов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подруга Ефремова обвинила адвоката потерпевших в разжигании ненависти.