Мишустин выделил почти три миллиарда рублей на переобучение безработных

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Василий Заика
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Россияне, оставшиеся без средств к существованию из-за коронавируса, смогут бесплатно переквалифицироваться и трудоустроиться.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, Астахов Дмитрий, Коротаев Артем; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил почти три миллиарда рублей на переобучение безработных. Соответствующее распоряжение главы Кабмина опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, россияне, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти бесплатную переквалификацию и трудоустроиться в дальнейшем. Отмечается, что образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на портале express.worldskills.ru. Заинтересованные пользователи здесь могут выбрать востребованную в регионе профессию и подать заявку на обучение на ресурсе «Работа в России».

«Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введен неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса. Для них предусмотрены стажировки», — говорится в сообщении.

Static.government.ru

Курсы будут организованы в очной и в определенных случаях дистанционной форме на специальных площадках. Продолжительность обучения составит порядка трех недель. После сдачи итогового экзамена россиянам выдадут подтверждающий квалификацию документ и паспорт профессиональных компетенций.

Проведение программы переобучения запланировано вплоть до конца декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удаленке.

Тема:
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