Мишустин выделил почти три миллиарда рублей на переобучение безработных
Россияне, оставшиеся без средств к существованию из-за коронавируса, смогут бесплатно переквалифицироваться и трудоустроиться.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, Астахов Дмитрий, Коротаев Артем; 5-tv.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил почти три миллиарда рублей на переобучение безработных. Соответствующее распоряжение главы Кабмина опубликовано на сайте правительства.
Согласно документу, россияне, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти бесплатную переквалификацию и трудоустроиться в дальнейшем. Отмечается, что образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на портале express.worldskills.ru. Заинтересованные пользователи здесь могут выбрать востребованную в регионе профессию и подать заявку на обучение на ресурсе «Работа в России».
«Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введен неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса. Для них предусмотрены стажировки», — говорится в сообщении.
Курсы будут организованы в очной и в определенных случаях дистанционной форме на специальных площадках. Продолжительность обучения составит порядка трех недель. После сдачи итогового экзамена россиянам выдадут подтверждающий квалификацию документ и паспорт профессиональных компетенций.
Проведение программы переобучения запланировано вплоть до конца декабря.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удаленке.
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