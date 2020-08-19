Привлеченный Пашаевым эксперт считает, что авто Ефремова могли управлять хакеры

В Пресненском суде Москвы продолжается допрос свидетелей со стороны Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, устроенном актером 8 июня на Смоленской площади. В частности был допрошен эксперт, привлеченный адвокатом Эльманом Пашаевым, который составил свой отзыв на техническую экспертизу внедорожника Михаила Ефремова, проведенную следствием.

Специалист указал на то, что исследование автомобиля виновника ДТП было проведено недостаточно тщательно. Так, по его словам, привлеченные следствием специалисты не обратили внимание на дорожное покрытие площади. Как-то: когда залит асфальт, какими реагентами была обработана дорога, какой был коэффициент сцепления и другие аспекты.

«Я не оспариваю результаты экспертизы, но я считаю что она была не расширенная», — ответил эксперт на вопрос Пашаева.

5-tv.ru

Кроме того, привлеченный Пашаевым эксперт, отметил в своем отзыве на официальное исследование, что «не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления». Специалист также отметил, что «хакеры все чаще применяют технологии, дают команды технике как в «Терминаторе-3».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Высоцкого выступил в суде в защиту Ефремова.