«Очухались только на третий день»: жена Ефремова рассказала о записи видеообращения

Супруга Михаила Ефремова рассказала, как выглядел и вел себя ее муж после «пьяного» ДТП, произошедшего 8 июня на Смоленской площади, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

В Пресненском суде Москвы сегодня продолжают допрашивать свидетелей со стороны Михаила Ефремова. По словам жены артиста, Софьи Кругликовой, о ДТП она узнала от журналистов, так как сама находилась на даче в это время. На звонки супруг не отвечал, когда она приехала домой, Ефремова там не было. Мужа Кругликова увидела только на следующий день. Он выглядел сильно помятым.

«Состояние отходняк было у Михаила, наверно от алкогольно опьянения, выглядел сильно помятым», — заявила на суде Софья.

По словам жены, она отправила его спать. У Ефремова было состояние «непонимания».

Кругликова также поведала суду, что артист, когда выпьет лишнего, то звонит обычно друзьям и узнает подробности где машину оставил и что было. В этот раз он никому не звонил, все узнавал из источников.

По поводу обращения, выложенного в YouTube, супруга артиста рассказала, что не сразу пришли в себя после случившегося.

«Видеобращение мы решили записать на третий день. На четвертый день мы его опубликовали. Мы очухались только на третий день после случившегося», — рассказала Кругликова.

Текст артисту редактировал Эльман Пашаев, рассказала супруга Ефремова.

Михаил Ефремов действительно записал ролик с обращением 12 июля, через четыре дня после смертельного ДТП.