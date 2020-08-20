Кому могут отказать в вакцинации от коронавируса
Врач-иммунолог рассказал, при каких состояниях делать прививку против СОVID-19 нельзя.
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Как ожидается, примерно через месяц в России начнется массовая вакцинация от COVID-19. Уже объявлено, что она будет добровольной. Однако некоторые, возможно не смогут сделать прививку, во всяком случае с первого раза. Кому могут отказать в вакцинации, в интервью радио Sputnik объяснил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По его словам, есть состояния, при которых нельзя делать прививку. Они примерно те же, что и при вакцинации от обычного гриппа. Например, если человек болен и у него температура существенно выше 37 градусов. Или если перед процедурой пациент употреблял алкоголь.
«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить», — пояснил Жемчугов.
Тем, кто испытывает какие-либо сомнения относительно вакцинации, медик советует ни в коем случае не стесняться задавать врачам вопросы перед уколом. Полезно выяснить срок годности вакцины, проверить температуру в холодильнике, в котором ее хранили (она должна быть не выше плюс четырех градусов», обратить внимание, действительно ли доктор использует одноразовый шприц, и в перчатках ли он. А главное — убедиться, что прививку делает именно врач, а не медсестра.
«Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть», — отметил иммунолог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российской вакциной заинтересовались и прислали заявки уже более 20 стран мира. А одним из первых прививку от коронавируса сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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