Представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) России прокомментировали историю с задержанием группы людей в Подмосковье. Наемники украинских спецслужб, они были пойманы в момент похищения гражданина РФ, представляющего для Украины особую ценность из-за его связей в непризнанной республике ДНР.

Сотрудник ФСБ пояснил 5-tv.ru, что Служба безопасности Украины (СБУ) ранее уже занималась организацией похищения людей с территории ДНР и самопровозглашенной республики ЛНР. Но раньше на территории РФ они не действовали.

«Похитить планировали именно гражданина РФ, — сказал работник ФСБ. — Это первый такой случай».

Причин для вывоза важных в Донбассе лиц на Украину есть много, но существует и еще одна, не менее значимая. Это пополнение так называемого «обменного фонда».

«В украинских спецслужбах понимают, что обменный фонд должен быть, — подчеркнул представитель ФСБ. — Весомые фигуры, которые могут в решении политических вопросов быть предложены для обмена».

5-tv.ru ранее сообщал, что организаторами и координаторами похищения выступали украинские граждане Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Первый хорошо известен правоохранительным органам связями с СБУ под кличкой «Швед».

В ФСБ рассказали, что спецоперация велась давно — еще с момента начала планирования СБУ похищения. Поэтому к моменту его проведения оперативники были готовы.

«Установлены все участники похищения в России и на Украине, большая часть задержана, — подчеркнули в ФСБ. — „Швед“ Байдала пока на свободе, ждет новых заказов и заработков».

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности допроса задержанных агентов СБУ.