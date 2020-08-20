«Пополнение обменного фонда»: в ФСБ раскрыли планы СБУ — видео

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Анастасия Шадская
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В Подмосковье была задержана группа агентов украинских спецслужб, пытавшаяся похитить одного из важных лидеров народного ополчения ДНР.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) России прокомментировали историю с задержанием группы людей в Подмосковье. Наемники украинских спецслужб, они были пойманы в момент похищения гражданина РФ, представляющего для Украины особую ценность из-за его связей в непризнанной республике ДНР.

Сотрудник ФСБ пояснил 5-tv.ru, что Служба безопасности Украины (СБУ) ранее уже занималась организацией похищения людей с территории ДНР и самопровозглашенной республики ЛНР. Но раньше на территории РФ они не действовали.

«Похитить планировали именно гражданина РФ, — сказал работник ФСБ. — Это первый такой случай».

Причин для вывоза важных в Донбассе лиц на Украину есть много, но существует и еще одна, не менее значимая. Это пополнение так называемого «обменного фонда».

«В украинских спецслужбах понимают, что обменный фонд должен быть, — подчеркнул представитель ФСБ. — Весомые фигуры, которые могут в решении политических вопросов быть предложены для обмена».

5-tv.ru ранее сообщал, что организаторами и координаторами похищения выступали украинские граждане Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Первый хорошо известен правоохранительным органам связями с СБУ под кличкой «Швед».

В ФСБ рассказали, что спецоперация велась давно — еще с момента начала планирования СБУ похищения. Поэтому к моменту его проведения оперативники были готовы.

«Установлены все участники похищения в России и на Украине, большая часть задержана, — подчеркнули в ФСБ. — „Швед“ Байдала пока на свободе, ждет новых заказов и заработков».

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности допроса задержанных агентов СБУ.

Тема:
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