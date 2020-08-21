Супруг Легкоступовой пытается забрать свои деньги и вещи из квартиры певицы

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Софья Зуева
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Семья исполнительницы хита «Ягода-малина» не пускает в ее квартиру мужа — Юрия Фирсова.

Супруг Легкоступовой пытается забрать свои деньги и вещи из квартиры певицы

Фото: Instagram @firsov_yury

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

В квартире, принадлежавшей Валентине Легкоступовой, по признанию вдовца Юрия Фирсова, остались многие его вещи и деньги. Однако на порог жилища его не пускают родственники погибшей певицы, сообщает сайт KP.RU.

В эфире программы «Прямой эфир» супруг заявил, что не претендует на квартиру супруги, которая положена ему по наследству.

«Мне не нужно ничего от этой семьи. Мне нужны мои вещи и мои деньги — 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов», — сообщил вдовец.

По его словам, он не экономил на жене. Оставлял ей деньги, когда уезжал по работе, оплачивал обучение сына певицы от второго брака, не скупился на пластические операции и многое другое.

«Последние 9 месяцев вся семья жила на мои деньги — за исключением Анэтты (старшая дочь Легкоступовой — прим. Ред.)» — заявил Фирсов.

Супруги планировали переехать жить на Канарские острова в Испанию на те средства, что лежат в квартире, поделился вдовец. Теперь он собирается их потратить на турецко-греческую регату.

Похороны Валентины Легкоступовой состоялись 20 августа на Троекуровском кладбище. Последнего мужа певицы Юрия Фирсова на церемонию прощания не пригласили, поскольку именно его они винят в ранней смерти артистки. Но тот все же приехал проститься с женой. К гробу он подошел со слезами, неся в руках огромный букет любимых певицей подсолнухов. На отпевание вдовца не пустили, поэтому помолиться ему пришлось в Симоновом монастыре.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что матери Легкоступовой стало плохо на похоронах.

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