«Ей очень плохо»: пожилую мать Легкоступовой увезли с похорон дочери на «скорой»
Женщина крайне тяжело переживает произошедшую с заслуженной артисткой трагедию.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Пожилую мать певицы Валентины Легкоступовой увезли с похорон дочери на машине скорой помощи, сообщают «Дни.ру».
Галина Ивановна появилась на церемонии прощания уже после начала траурного мероприятия на Троекуровском кладбище в Москве. Женщину, которая была в специальном кресле, усадили у изголовья гроба. Некоторое время она могла держать себя в руках, изредка пила воду и прикрывала заплаканные глаза черным платком. Когда началась панихида, мать Валентины Легкоступовой не выдержала.
На место подъехала карета скорой помощи. Галину Ивановну положили на носилки и отправили в одну из московских клиник.
«Ей очень плохо. Сейчас выясняем, в какую больницу увезли», — сказал зять Валентины Легкоступовой Станислав Бриль.
Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет 14 августа. За неделю до смерти ее обнаружила дома с травмой головы дочь Анетта Бриль. Предположительно, артистка была пьяна, хотя ранее никогда не злоупотребляла алкоголем. С ней дома находился муж, Юрий Фирсов, тоже в нетрезвом виде.
Супругов доставили в наркологическую клинику, откуда мужчина сбежал. Артистке стало хуже, потом она впала в кому и уже не смогла прийти в себя. Фирсов утверждает, что причиной гибели стал несчастный случай — певица поскользнулась в ванной. Следственный комитет РФ проводит проверку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Валентины Легкоступовой прощался с ней на похоронах.
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