«Ей очень плохо»: пожилую мать Легкоступовой увезли с похорон дочери на «скорой»

|
Василий Заика
1 019

Женщина крайне тяжело переживает произошедшую с заслуженной артисткой трагедию.

«Ей очень плохо»: пожилую мать Легкоступовой увезли с похорон дочери на «скорой»

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Пожилую мать певицы Валентины Легкоступовой увезли с похорон дочери на машине скорой помощи, сообщают «Дни.ру».

Галина Ивановна появилась на церемонии прощания уже после начала траурного мероприятия на Троекуровском кладбище в Москве. Женщину, которая была в специальном кресле, усадили у изголовья гроба. Некоторое время она могла держать себя в руках, изредка пила воду и прикрывала заплаканные глаза черным платком. Когда началась панихида, мать Валентины Легкоступовой не выдержала.

На место подъехала карета скорой помощи. Галину Ивановну положили на носилки и отправили в одну из московских клиник.

«Ей очень плохо. Сейчас выясняем, в какую больницу увезли», — сказал зять Валентины Легкоступовой Станислав Бриль.

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет 14 августа. За неделю до смерти ее обнаружила дома с травмой головы дочь Анетта Бриль. Предположительно, артистка была пьяна, хотя ранее никогда не злоупотребляла алкоголем. С ней дома находился муж, Юрий Фирсов, тоже в нетрезвом виде.

Супругов доставили в наркологическую клинику, откуда мужчина сбежал. Артистке стало хуже, потом она впала в кому и уже не смогла прийти в себя. Фирсов утверждает, что причиной гибели стал несчастный случай — певица поскользнулась в ванной. Следственный комитет РФ проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Валентины Легкоступовой прощался с ней на похоронах.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
20 авг
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?
20 авг
Валентину Легкоступову кремировали
20 авг
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
20 авг
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
20 авг
Пластический хирург Легкоступовой рассказал о проблемах со здоровьем певицы
20 авг
Родные Легкоступовой отстранили ее вдовца от похорон
20 авг
Стало известно время и место прощания с Валентиной Легкоступовой
19 авг
«Не хотят, чтобы фотографировали в гробу»: Сафронов выступил против закрытых похорон Легкоступовой
19 авг
Романтик или альфонс? За кого вышла замуж Валентина Легкоступова
19 авг
Муж Легкоступовой обвинил детей певицы в воровстве

Читайте также

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:11
Стал известен приоритетный диагноз Навального
17:06
На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия
16:50
«Был навеселе»: Супруга Ефремова рассказала о пьяных звонках мужа перед ДТП
16:47
Тошнота, озноб, температура: какими будут побочные эффекты вакцины от COVID-19?
16:42
Затопленные города Сибири ливень будет испытывать еще две недели
16:39
Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова

Сейчас читают

Валентину Легкоступову кремировали
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок