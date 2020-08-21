Число регионов РФ с «красной зоной» коронавируса стремительно сокращается

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Татьяна Меркер
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Сложная ситуация по распространению инфекции сохраняется только в 12 субъектах страны.

Число регионов РФ с «красной зоной» коронавируса стремительно сокращается

Фото: Globallookpress / Robert Michael

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России стремительно сокращается число регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом, передает слова эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян РИА Новости.

По словам специалиста, число субъектов РФ со сложной эпидемиологической ситуацией уменьшилось до 12.

«Это Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край», — перечислил Тавадян.

Также он сообщил, что за прошлый месяц из «красной зоны» вышли такие регионы, как республика Коми, Севастополь и Оренбургская область. В группу «зеленых» по распространению инфекции входят: Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, Забайкальский и Приморский края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, добровольцы рассказали об участии в испытаниях вакцины.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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