Добровинский с иронией прокомментировал «расстройство личности» Ефремова

Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, прокомментировал слова актера о том, что у него якобы выявлено расстройство личности. Он иронично отозвался о таком диагнозе, указав на ошибки защиты артиста. По его мнению, действия правозащитников настолько не совпадают с целями Ефремова, что тому просто приходится максимально тянуть время.

«Соглашусь, что, наверное, все-таки личность расстроена. Тем, что происходит. Я думаю, что это так. Потому что мне это немножко напоминает все агонию. Высказывание суду, что суду больше нет доверия, и довольно резкие слова, которые были сказаны, не хочу произносить, они меня подводят к тому, что что-то происходит не то, что нужно защите. И не то, что нужно Ефремову. И поэтому требуется сделать что-то такое срочное, чтобы затянуть процесс», — сказал Добровинский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил об отводе судьи из-за «предвзятости». По его мнению, судья проявляет «заинтересованность» в данном деле и занимается тем, что «изматывает участников».

Михаил Ефремов устроил «пьяное» ДТП в центре Москвы 8 июня. Джип актера вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался утром следующего дня в больнице от полученных травм. Теперь артисту грозит до 12 лет колонии. Защита Ефремова продолжает настаивать на его невиновности. Так, накануне она пыталась представить суду тайного свидетеля ДТП, который якобы видел, что за рулем джипа в роковую минуту был не актер.