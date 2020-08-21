Свидетель рассказал о еще одной аварии с участием Ефремова

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 139

Во время ДТП на Малой Бронной артист, предположительно, также был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В октябре прошлого года актер Михаил Ефремов уже попадал в ДТП на своем Jeep Grand Cheroke. Свидетель этой аварии Гаянэ Каралкина согласилась рассказать о случившемся специально для 5-tv.ru.

По словам девушки, она видела произошедшее из окна своей машины, когда остановилась на светофоре.

«Это был прошлый год. Это была Малая Бронная под светофором на пересечении Спиридоньевского переулка. Я стояла под светофором, он припарковался возле аптеки на тротуаре», — рассказала Каралкина.

Девушка объяснила, что ее машина не участвовала в ДТП, но она могла наблюдать происходящее в окно своего автомобиля, и даже без личного контакта с актером, заметила, что тот не был трезв.

«Он был в состоянии алкогольного опьянения, да! Но я не видела, он был за рулем или нет», — пояснила свидетель. 

Тогда аварию на улице Малой Бронной удалось замять. Стороны договорились не подключать сотрудников ГИБДД и решить вопрос полюбовно.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото еще одной аварии с участием Михаила Ефремова.

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