«Никто не сказал»: родные Легкоступовой не пустили Фирсова на поминки
Прощание с заслуженной артисткой РФ состоялось 20 августа на Троекуровском кладбище столицы.
Фото: ok.ru / Юрий Фирсов
Родственники трагически скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой продолжают в буквальном смысле терроризировать ее вдовца — яхтсмена Юрия Фирсова. Как передает «Собеседник», от слов они перешли в наступление.
Помимо того, что посли смерти Легкоступовой члены звездного семейства, в частности, мама артистки и ее дочь Анетта Бриль, обвиняли Фирсова в «причастности» к смерти супруги, они строго-настрого запретили ему присутствовать на отпевании певицы. Яхтсмен лишь успел до начала процессии на Троекуровском кладбище поцеловать жену и сказать: «Прости!». Позже ему пришлось удалиться.
Не пригласили Юрия Фирсова и на поминки, которые прошли в одном из столичных ресторанов.
«Мне даже никто не сказал, где будут проходить поминки. Я даже не знаю, где похоронят прах Валечки. Она хотела, чтобы его развеяли на Тенерифе», — цитирует издание вдовца певицы.
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Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. На момент смерти ей было всего 54 года. За неделю до трагедии ее в нетрезвом виде дома обнаружила дочь. С ней был и третий супруг-яхтсмен. Отмечалось, что он также находился под воздействием алкоголя. Обоих доставили в наркологическую клинику, откуда Фирсов ушел на следующий день. Вскоре состояние Легкоступовой резко ухудшилось и она впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь, но усилия оказались тщетны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Валентины Легкоступовой, которых также не пустили на церемонию прощания, устроили скандал.
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