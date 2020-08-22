«Отобрать это можно только вместе с моей жизнью» — за что была готова умереть Легкоступова?

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Андрей Чапыгин
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Певица не боялась поднимать тему ухода из жизни.

«Отобрать это можно только вместе с моей жизнью» — за что была готова умереть Легкоступова?

Фото: ТАСС / Карелин Александр

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Валентина Легкоступова, исполнительница хита «Ягода-Малина», которая скончалась несколько дней назад, не боялась смерти. Как сообщает «Экспресс газета», о том, что у нее есть такая особенность, исполнительнице рассказал священник.

Так, еще работая в отделе культуры администрации Феодосии, на одно из интервью она пришла в полностью черном гардеробе, а на аксессуарах виднелись изображения черепов. Многих журналистов и присутствующих удивил такой выбор.

«Модный тренд, и он мне нравится. Я даже со священником советовалась, и он успокоил, что просто у меня нет боязни перехода из одного мира в другой. А черный — мой цвет, по гороскопу я же Козерог», – объяснила тогда певица.

В конце же той встречи призналась, за что именно не боится даже насильственной смерти.

Рассказывая журналистам о том, что работа чиновником дается не легко, Легкоступова сказал, что если вдруг погибнет, то это случится только потому, что честь и достоинство имеют для нее огромное значение.

 

«Отобрать это качество можно только вместе с моей жизнью. Поэтому, если когда-нибудь услышите, что я попала в аварию или еще чего-нибудь случилось, значит, попытались отобрать честь», – отметила исполнительница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родные певицы не пустили вдовца Юрия Фирсова на поминки. 

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