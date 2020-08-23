«Как будто рядом с тобой»: Штурм предложила сделать из праха Легкоступовой украшение

Наталья Штурм предложила увековечить прах трагически скончавшейся заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой, сделав из него несколько кулонов. Как пояснила эпатажная певица в беседе с 5-tv.ru, это позволит родственникам усопшей легче пережить утрату.

Штурм призналась, что подглядела эту идею в научно-популярной передаче о Китае. Оказалось, что в этой стране украшения их праха почившего близкого человека не просто услуга, а настоящая традиция. Наталья заинтересовалась данной темой и проверила, существуют ли такие «производства» в России. Как выяснилось, за большие деньги могут сделать все что угодно.

«Не знаю, как эта идея, зайдет или не зайдет. Это достаточно дорогое удовольствие. Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом. Мне показалось, что эта информация будет не лишней [для родственников Валентины Легкоступовой]», — отметила Штурм.

И тут же добавила, что сама была бы не против, если после смерти родные люди сделают из ее останков украшение.

«Я могу дать хорошие советы, оградить от ненужных действий, остановить человека. В общем, плохому не научу! Я раньше вообще про это боялась говорить. А теперь, ну что… Вон, Валюхе 54 года было. Уходят и моложе. Как Юля Началова, Жанночка Фриске. Все мы под Богом ходим», — смеясь, заключила Наталья.

Заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. За неделю до трагедии ее в нетрезвом виде дома обнаружила дочь. С ней был и третий супруг-яхтсмен. Отмечалось, что он также находился под воздействием алкоголя. Обоих доставили в наркологическую клинику, откуда Фирсов ушел на следующий день.

Вскоре состояние Легкоступовой резко ухудшилось и она впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь, но усилия оказались тщетны. Похороны артистки прошли 20 августа на Троекуровском кладбище столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Валентины Легкоступовой устроили скандал на ее похоронах.