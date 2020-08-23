«Как будто рядом с тобой»: Штурм предложила сделать из праха Легкоступовой украшение
Певица выяснила в свое время, что производство таких кулонов есть в России.
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Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina, @nataliashturm; 5-tv.ru
Наталья Штурм предложила увековечить прах трагически скончавшейся заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой, сделав из него несколько кулонов. Как пояснила эпатажная певица в беседе с 5-tv.ru, это позволит родственникам усопшей легче пережить утрату.
Штурм призналась, что подглядела эту идею в научно-популярной передаче о Китае. Оказалось, что в этой стране украшения их праха почившего близкого человека не просто услуга, а настоящая традиция. Наталья заинтересовалась данной темой и проверила, существуют ли такие «производства» в России. Как выяснилось, за большие деньги могут сделать все что угодно.
«Не знаю, как эта идея, зайдет или не зайдет. Это достаточно дорогое удовольствие. Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом. Мне показалось, что эта информация будет не лишней [для родственников Валентины Легкоступовой]», — отметила Штурм.
И тут же добавила, что сама была бы не против, если после смерти родные люди сделают из ее останков украшение.
«Я могу дать хорошие советы, оградить от ненужных действий, остановить человека. В общем, плохому не научу! Я раньше вообще про это боялась говорить. А теперь, ну что… Вон, Валюхе 54 года было. Уходят и моложе. Как Юля Началова, Жанночка Фриске. Все мы под Богом ходим», — смеясь, заключила Наталья.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Валентины Легкоступовой устроили скандал на ее похоронах.
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