Лето, прощай! В российских регионах выпал первый снег — видео
Первыми сильное похолодание ощутили жители Чукотки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Michael Weber, 5-tv.ru
На российские регионы надвигается похолодание. В самом северном городе страны — Певеке на Чукотке — выпал первый снег. Больше недели температура воздуха во всем регионе не поднималась выше +8 градусов. И потепления пока не ожидается.
Продолжительные дожди в Амурской области осложнили паводковую ситуацию в Белогорске. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Вода в реке Томь продолжает прибывать. Ночью на одном из участков смыло береговое укрепление. Под угрозой подтопления оказался остров Старица. Жителей начали эвакуировать в пункты временного размещения.
«За минувшие сутки уровень воды поднялся на 13 сантиметров. Продолжаем информировать население о складывающейся гидрологической обстановке, оказание адресной помощи», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Амурской области Денис Вайда
А в Дагестане людей наоборот призывают остаться дома. Сильные дожди затопили дороги. В некоторых районах выпал снег. На некоторых участках трасс осадки спровоцировали камнепады. Службы в авральном режиме разбирают завалы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда придут первые морозы в российские регионы.
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