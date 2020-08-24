На российские регионы надвигается похолодание. В самом северном городе страны — Певеке на Чукотке — выпал первый снег. Больше недели температура воздуха во всем регионе не поднималась выше +8 градусов. И потепления пока не ожидается.

Продолжительные дожди в Амурской области осложнили паводковую ситуацию в Белогорске. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Вода в реке Томь продолжает прибывать. Ночью на одном из участков смыло береговое укрепление. Под угрозой подтопления оказался остров Старица. Жителей начали эвакуировать в пункты временного размещения.

«За минувшие сутки уровень воды поднялся на 13 сантиметров. Продолжаем информировать население о складывающейся гидрологической обстановке, оказание адресной помощи», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Амурской области Денис Вайда

А в Дагестане людей наоборот призывают остаться дома. Сильные дожди затопили дороги. В некоторых районах выпал снег. На некоторых участках трасс осадки спровоцировали камнепады. Службы в авральном режиме разбирают завалы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда придут первые морозы в российские регионы.