Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за отсутствия адвоката у артиста
21 августа актер заявил об отказе от услуг правозащитника Эльмана Пашаева.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Судебное заседание по уголовному делу о «пьяном» ДТП с участием заслуженного артиста Михаила Ефремова было отложено на неделю до 31 августа. Причиной послужило отсутствие адвоката у актера. В пятницу, 21 августа, звезда кино отказался от услуг своего правозащитника Эльмана Пашаева.
Если суду не будет представлено документов, подтверждающих заключение соглашения с адвокатом на представление интересов Ефремова, правозащитник будет назначен судом.
Сегодня в Пресненском районном суде Москвы должно было состояться уже девятое заседание по делу о смертельной аварии с участием заслуженного артиста.
Адвокаты потерпевшей стороны полагает, что таким образом Ефремов пытается затянуть судебный процесс, который мог близиться к завершению.
«Пьяное» ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре столицы. Джип актера врезался в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель машины скончался в больнице. Сам Ефремов сначала каялся в видеообращении к родным погибшего, а теперь отрицает вину. Адвокат Эльман Пашаев в ходе защиты артиста пытался представить суду тайного свидетеля, который якобы видел, что за рулем внедорожника актера был не Ефремов. Ранее 5-tv.ru писал, чем закончилась попытка Пашаева убедить суд в непричастности актера к аварии.
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