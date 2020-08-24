Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за отсутствия адвоката у артиста

Судебное заседание по уголовному делу о «пьяном» ДТП с участием заслуженного артиста Михаила Ефремова было отложено на неделю до 31 августа. Причиной послужило отсутствие адвоката у актера. В пятницу, 21 августа, звезда кино отказался от услуг своего правозащитника Эльмана Пашаева.

Если суду не будет представлено документов, подтверждающих заключение соглашения с адвокатом на представление интересов Ефремова, правозащитник будет назначен судом.

Сегодня в Пресненском районном суде Москвы должно было состояться уже девятое заседание по делу о смертельной аварии с участием заслуженного артиста.

Адвокаты потерпевшей стороны полагает, что таким образом Ефремов пытается затянуть судебный процесс, который мог близиться к завершению.

Как сообщал 5-tv.ru, что 21 августа на заседании суда по уголовному делу о ДТП Михаил Ефремов заявил, что он устал от «хихиканий» в адрес своих защитников и поэтому намерен сменить адвоката. При этом, по его словам, Эльман Пашаев останется в качестве консультанта. Ранее действия актера прокомментировал адвокат Сергей Жорин. Юрист заявил, что не видит логики в действиях обеих сторон скандального процесса.

«Пьяное» ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре столицы. Джип актера врезался в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель машины скончался в больнице. Сам Ефремов сначала каялся в видеообращении к родным погибшего, а теперь отрицает вину. Адвокат Эльман Пашаев в ходе защиты артиста пытался представить суду тайного свидетеля, который якобы видел, что за рулем внедорожника актера был не Ефремов. Ранее 5-tv.ru писал, чем закончилась попытка Пашаева убедить суд в непричастности актера к аварии.