Двое военных пострадали при обстреле российской колонны в Сирии

Двое российских военных получили легкие контузии в результате обстрела колонны патруля в зоне диэскалации на трассе М-4 в сирийском Идлибе. Погибших нет. Об этом сообщает Центр примерения сторон.

Известно, что атака была произведена террористами из ручного гранатомета. В ходе нападения был поврежден бронетранспортер.

Ранее 5-tv.ru публиковал возможное фото с места ЧП.