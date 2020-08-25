Двое военных пострадали при обстреле российской колонны в Сирии

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Светлана Шевченко
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Атака была произведена террористами из ручного гранатомета.

Двое военных пострадали при обстреле российской колонны в Сирии

Фото: РИА Новости / Михаил Алаеддин

Тема:
Война в Сирии

Двое российских военных получили легкие контузии в результате обстрела колонны патруля в зоне диэскалации на трассе М-4 в сирийском Идлибе. Погибших нет. Об этом сообщает Центр примерения сторон.

Известно, что атака была произведена террористами из ручного гранатомета. В ходе нападения был поврежден бронетранспортер.

Ранее 5-tv.ru публиковал возможное фото с места ЧП.

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