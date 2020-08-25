Военный патруль РФ подвергся нападению на трассе М-4 в Сирии

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Светлана Шевченко
Срочная новость 35

Российские военные в зоне деэскалации проводят регулярное патрулирование совместно с турецкими коллегами.

Военный патруль РФ подвергся нападению на трассе М-4 в Сирии

Фото: РИА Новости / Михаил Алаеддин

Тема:
Война в Сирии

Российский военный патруль подвергся очередному нападению в зоне деэскалации на трассе М-4 в сирийском Идлибе. 

Как сообщили в Центре примирения сторон, патруль подвергся обстрелу из гранатомета. Двое военных получили легкие контузии. Бронетранспортер оказался поврежден.

В сети появились возможные фотографии инцидента. Официально их принадлежность не подтверждена.

Twitter @MIG29_

Последний раз совместный российско-турецкий патруль был  атакован 14 июля. Тогда был поврежден БТР-82А военной полиции ВС РФ. На кадрах видно, что боевики отслеживали передвижение колонны при помощи специальной техники.

В результате взрыва травмы получили трое россиян, все они доставлены на авиабазу Хмеймим для оказания им медицинской помощи.

 

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