Военный патруль РФ подвергся нападению на трассе М-4 в Сирии

Российский военный патруль подвергся очередному нападению в зоне деэскалации на трассе М-4 в сирийском Идлибе.

Как сообщили в Центре примирения сторон, патруль подвергся обстрелу из гранатомета. Двое военных получили легкие контузии. Бронетранспортер оказался поврежден.

В сети появились возможные фотографии инцидента. Официально их принадлежность не подтверждена.

Twitter @MIG29_

Последний раз совместный российско-турецкий патруль был атакован 14 июля. Тогда был поврежден БТР-82А военной полиции ВС РФ. На кадрах видно, что боевики отслеживали передвижение колонны при помощи специальной техники.

В результате взрыва травмы получили трое россиян, все они доставлены на авиабазу Хмеймим для оказания им медицинской помощи.