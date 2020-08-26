Сирийские военные перенимают опыт у российских инженеров по эксплуатации понтонного моста через реку Ефрат. Возведенная почти год назад переправа имеет важное значение, пока это единственное связующее звено между двумя берегами, все другие мосты уничтожены боевиками.

Каждый день по временному пути едут сотни тяжелых машин и грузов. Поэтому понтонное сооружение требует особых мер безопасности. И главная угроза для моста — слишком бурное течение реки. Как удается удержать переправу на плаву — расскажет Семен Еремин.

Тот случай, когда выражение «нет ничего более постоянного, чем временное» звучит буквально и позитивно. Все стационарные мосты через Евфрат в районе Дейр-эз-Зора уничтожены войной. И вот этот понтонный, предназначенный, по сути, для однократной переправы военной техники поддерживает постоянное сообщение двух берегов. До 800 машин в сутки.

Мост поставили в самом узком месте — очевидно, что бы уменьшить его длину. Но тут другая проблема — сильное течение. И что бы уменьшить нагрузку на понтоны, применили интересное инженерное решение: на берегах поставили очень мощные бетонные опоры и натянули между ними трассы, которые и компенсируют нагрузку на мост.

Плод совместных трудов российских военных и сирийских гражданских строителей — эффективен, но все-таки очень чувствителен к поведению реки. Справляться с потоком конструкцию научили, даже если это 4-4,5 метра в секунду. А вот уровень воды — параметр, который остается важным.

«На данный момент он 3,5 — оптимальный. Свыше 4,5 — это уже будет критичный уровень воды. То есть понтон может не удержаться на урезе воды, его просто-напросто может унести, или же затопить», — говорит начальник переправы Николай Глухов.

Осенью-зимой, когда начнется сезон дождей, опасность будет ощутимой. И если на плотинах выше по течению придется делать сбросы воды, она возрастет в разы. Поэтому в работе резервный вариант переправы.

Въехать на паром в маскировочных дымах — та еще задача для водителя. Но тренировка за тренировкой — все эти действия отрабатываются до полной синхронизации действий паромной роты. При организации переправы за штурвал этого буксира становились наши специалисты. Но почти со старта — начали учить сирийцев и вот теперь, передают управление им.

«Я стажировался тут год, но до сих пор считаюсь человеком новым. А ведь такими тренировками мы занимаемся несколько раз в неделю — наши российские товарищи очень требовательные. У них план этой работы и мы его придерживаемся, даже, если нам кажется, что мы все умеем», — рассказывает лейтенант инженерной службы Ибрагим Аль-Амам.

Это потому что действовать в условиях форс-мажора — дело совсем другое. Поэтому наши инструкторы добиваются автоматизма в работе сирийских коллег. Из-за течения оператору парома нужно точно просчитывать диагональ траектории, что бы причалить точно, в подготовленном месте. Абдель-Карим — лучший водитель в двух сменах паромщиков.

«Опыта пока немного, но у нас хорошие учителя их России. Машина простая и надежная, на нее можно положиться в сложные для переправы моменты. Сложнее всего переправлять танки — они очень тяжелые. Почти на пределе возможностей. Но я уже выполнял такие задачи», — говорит водитель парома Абдель-Карим Абдель-Хани.

По мосту стараются не гонять технику тяжелее 20-ти тонн. Его берегут. Ежедневно чистят от мусора и грязи, которую приносит река. И, конечно, охраняют — это задача сирийской спецслужбы «Мухабарат».

Без досмотра транспорт на мост не пускают — опасаются диверсий. Эта хрупкая ниточка связывает обширные территории по обе стороны от Ефрата. И в первую очередь она важна для гражданского населения.

«Курган Камчатке: прием! Отрезываем движение, едут три коробки», — звучит по рации.

Этот автобус каждый день туда и обратно возит детей. А Халид, например, едет из деревни Марат в село Арабик. Везет сено для коров.

«Я занимаюсь доставкой разных грузов и езжу тут несколько раз в день. Еще один мост есть ниже по реке, его поставили иранцы — в основном для своих нужд. Но он гораздо меньше, ездить по нему сложнее. И за него надо платить, для меня дорого. И это крюк в 15 километров», — рассказывает Халид Даут.

За силу и здоровье российских воинов, добавляет, его семья молится каждый день. Как вся деревня. Не будь этого моста, пришлось бы очень трудно. Террористов наши военные сирийцами выгнать помогли. И пусть, говорит Халид, теперь Всевышний поможет им справиться с сезоном дождей и наградит за все усилия.

Водитель из проезжающей машины — «Руссия Садыка!», что в переводе буквально значит «Россия — друг!».