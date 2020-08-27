США вышли на борьбу с Россией за мировой рынок вакцины от COVID-19
Эксперты полагают, что именно с этим связано введение санкций в отношении пяти российских институтов, которые занимались разработкой спасительного лекарства.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Новые санкции США против российских НИИ, которые якобы разрабатывают химоружие, — беспочвенны и вызывают недоумение.
Об этом заявил посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Штаты, как обычно, не привели никаких доказательств. Дипломат также напомнил, что Россия строго соблюдает международные обязательства по уничтожению токсичного оружия. Тогда как Америка, наоборот, затягивает с этим.
Накануне США объявили об ограничениях в отношении пяти наших институтов, которые разрабатывали вакцину против COVID-19. И если ранее Вашингтон пытался помешать созданию российского лекарства, то теперь хочет не допустить его распространения. Однако, уже 27 стран выразили желание закупить первую в мире вакцину от коронавируса.
«В США традиционно считали, что передовой отраслью является машиностроение как драйвер и локомотив, которые могут вывести экономику из кризиса, но сегодня такую роль может сыграть фармацевтика», — заявил в интервью «Экономика сегодня» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Эксперт добавил, что по его мнению мир ожидает не только вторая, но и, возможно, третья волна COVID-19. Васильев оценивает размер этого рынка в десятки миллиардов долларов, а у России есть уже определенные, поэтому, как полагает эксперт, расстроенные американцы решили превентивно оказать санкционное давление по другому направлению.
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