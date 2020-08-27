ФСБ показала видео задержания шпионившего на Украину военнослужащего

В Барнауле ФСБ России задержала подозреваемого в шпионаже на Украину военнослужащего. Позже ведомство показало кадры операции.

На них видно, как силовики по команде выпрыгивают из микроавтобуса и заламывают руки молодому человеку. Он в это время идет с пакетом.

Позже сотрудники ФСБ доставили задержанного в гарнизонный военный суд. Известно, что он является военнослужащим Ракетных войск стратегического назначения. Предположительно, мужчина передавал секретные данные в управление разведки министерства обороны Украины. По статье 275 УК России «О государственной измене» задержанному грозит от 12 до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до полумиллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе ФСБ задержала военнослужащего по подозрению в госизмене.